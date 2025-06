Flamengo se impõe, vence o Chelsea de virada e encaminha vaga nas oitavas do Mundial

Danilo, zagueiro do Flamengo, comemora gol marcado diante do Chelsea / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Com atuação protagonista, o Flamengo garantiu mais uma vitória brasileira diante de europeus no Mundial de Clubes nesta sexta-feira, 20. No Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), o Rubro-Negro bateu o Chelsea por 3 a 1 de virada em jogo da segunda rodada do Grupo D. Os gols cariocas foram marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, enquanto Pedro Neto anotou para os ingleses.

Vitorioso ante a equipe londrina, o Mengo se isolou na liderança da chave, com seis pontos, e encaminhou a classificação para as oitavas do torneio. O próximo compromisso do time de Filipe Luís será na terça-feira, 24, contra o Los Angeles.



O time comandado por Filipe Luís iniciou a partida tomando as rédeas, principalmente com Arrascaeta e Ayrton Lucas arriscando chutes de longa distância. Do outro lado, o Chelsea adotou uma postura mais cautelosa. Na primeira oportunidade clara, Delap exigiu boa intervenção do goleiro Rossi, do Flamengo. Aos 12 minutos, após erro de Wesley no meio-campo, Pedro Neto arrancou em velocidade e finalizou na saída do arqueiro rubro-negro, abrindo o placar na Filadélfia. Apesar de ser dono da posse de bola, o Fla encontrou dificuldades para infiltrar na defesa adversária e não conseguiu criar chances claras de marcar durante o restante da primeira etapa. O cenário do jogo mudou na volta para o segundo tempo. Com um claro 'lá e cá', o time carioca foi quem chegou mais perto de marcar. Aos 8, Gerson aproveitou erro da zaga inglesa, limpou a marcação e finalizou torto. Plata ainda tentou chegar na bola para finalizar, mas não conseguiu. Depois, o próprio Plata chutou da entrada da área e viu Sánchez realizar grande defesa.