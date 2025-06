Em grupo do Flamengo, Chelsea estreia com vitória diante do Los Angeles

O gols do confronto foram marcados por Pedro Neto, ainda na etapa inicial e Enzo Fernández, na parte final. Por enquanto, os ingleses ocupam a primeira posição da chave. O cenário, no entanto, pode mudar, já que o Rubro-Negro faz sua estreia logo mais, às 22 horas, contra o Espérance, da Tunísia.

Em jogo morno e sem muitas emoções, o Chelsea fez a sua parte e estreou com vitória na Copa do Mundo de Clubes. Os Blues bateram o Los Angeles FC por 2 a 0, nesta segunda-feira, 16, em duelo válido pelo Grupo D, que conta também com o Flamengo. A partida foi realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Fla e Chelsea, aliás, estarão frente a frente na próxima rodada. Os dois favoritos do grupo entram em campo na sexta-feira, 20, às 15 horas, na Filadélfia.

Chelsea 2x0 Los Angeles - O jogo

A primeira grande chance do jogo foi do Chelsea, aos 17 minutos. Madueke e Jackson fizeram tabelinha pela esquerda e o camisa 11 tentou o chute de canhota, parando no veterano Lloris. Depois, aos 19, foi a vez de Cole Palmer tentar a sorte.

Ele recebeu de Caicedo e arriscou de longe, errando o alvo, porém, por detalhes. O gol só saiu aos 33. Nicolas Jackson serviu Pedro Neto, que já recebeu a bola dentro da área. Ele cortou Hollingshead, deixando-o humilhantemente no chão, e soltou o pé canhoto para fazer 1 a 0, anotando o primeiro gol do Chelsea no Mundial. Ao fim da etapa inicial, desentendimento entre Pedro Neto e o zagueiro Segura, do LA FC, mas rapidamente contido pelos companheiros e arbitragem.

Ambos os times promoveram mudanças no intervalo. Pelo lado do Chelsea, o capitão Enzo Fernández foi a campo – ele iniciara no banco por controle de minutos após participar da Data Fifa pela Argentina. Já pelo LA FC, Giroud saiu do banco em busca de uma possível lei do ex. Com 11, cada time havia conquistado uma chance clara, aliás.