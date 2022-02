Palmeiras leva final para a prorrogação, mas perde para o Chelsea na decisão do Mundial

Os ingleses abriram o placar com Lukaku, e o Palestra empatou com Raphael Veiga, de pênalti. Na prorrogação, Havertz fez mais um para os Blues, também de pênalti

O Palmeiras competiu do início ao fim, mas não ficou com o título do Mundial de Clubes. Neste sábado, 12, o time comandado por Abel Ferreira foi derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Os ingleses abriram o placar com Lukaku, e o Palestra empatou com Raphael Veiga, de pênalti. Na prorrogação, Havertz fez mais um para os Blues, também de pênalti.

É a segunda vez que o Palmeiras é derrotado na final do Mundial de Clubes da Fifa. Em 1999, o Verdão foi derrotado pelo Manchester United, no Japão, por 1 a 0.

Apesar da superioridade técnica, o Chelsea não teve um amplo domínio no primeiro tempo. O time teve mais posse de bola, mas encarou uma linha defensiva muito bem montada por Abel. A chance mais clara da etapa inicial foi do Palmeiras, com Dudu entrando pela esquerda e finalizando para fora.

Na primeira chance do segundo tempo, o Chelsea ficou na frente do placar. Lukaku testou firme após cruzamento da esquerda, superando Luan pelo alto. Na sequência, o Palmeiras teve pênalti a seu favor, após Thiago Silva tocar com a mão na bola dentro da área. Veiga descolou Mendy na cobrança e converteu, deixando tudo igual.

O gol do título saiu aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Luan cometeu pênalti ao bloquear chute com o braço, e Havertz cobrou bem para dar a vitória ao Chelsea.

A delegação do Palestra embarcará de volta do Brasil ainda neste sábado, 12. O voo, que é fretado e não terá escalas, tem previsão de saída de Abu Dhabi às 22 horas.

O jogo

A primeira chegada foi do Chelsea, após cruzamento da esquerda. A bola sobrou para Azpilicueta, que tentou tocar para dentro, mas sem sucesso. O Palmeiras entrou com uma de seis defensores, com Scarpa e Rony marcando como alas.

Na sequência, Mount bateu falta pela direita para fora, sem grande perigo. O Palmeiras chegou pela primeira vez em cabeceio de Rony, que parou em Mendy. Na sequência, Dudu fez uma bela jogada pela esquerda, trouxe para dentro e finalizou de longe, mandando por cima do travessão.

O Verdão teve uma grande chance com Dudu. Em contra-ataque, Zé Rafael tocou para o camisa 7, que ajeitou, perdeu o tempo da jogada e finalizou cruzado, para fora. Depois de bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Lukaku, que tocou de primeira, mas Weverton pegou.

Antes do intervalo, Thiago Silva carregou pela intermediária e arriscou de muito longe. A bola veio forte, e Weverton teve que trabalhar. Em seguida, Rudiger cabeceou na segunda trave após escanteio da esquerda, mandando para fora.

Segundo tempo

Aos nove minutos, o Chelsea abriu o placar. Hudson-Odoi recebeu pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Lukaku. O centroavante belga ganhou no alto de Luan e testou no ângulo para marcar.

Logo em seguida, os ingleses quase ampliaram. Pulisic recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e finalizou forte, à direita do gol. Aos 16 minutos, Thiago Silva cometeu pênalti ao saltar na área e desviar a bola com a mão. A infração foi assinalada após o árbitro checar na cabine do VAR. Na cobrança, Veiga mandou no canto esquerdo, sem chance para Mendy.

O Chelsea respondeu com Havertz, que aproveitou bobeira da zaga e finalizou forte no ar, para fora. Veiga voltou a chutar a gol, arriscando de fora da área e acertando Mendy no meio da meta.

O Chelsea levou perigo novamente, dessa vez com Pulisic. Lukaku ajeitou para o estadunidense na entrada da área, que finalizou à direita. Na última finalização do tempo normal, Kovacic pegou mal e mandou muito acima do travessão.

Prorrogação

O Chelsea quase voltou a ficar à frente no retorno do intervalo. Após cruzamento rasteiro da esquerda, a bola foi tocada contra a meta e parou na trave. No segundo tempo, os ingleses voltaram a assustar depois de cruzamento pela direita. A bola foi desviada por Marcos Rocha e passou próxima à trave.

Aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação, Luan cometeu pênalti após bloquear a bola com o braço dentro da área. Na cobrança, Havertz deslocou Weverton e fez o segundo pro Chelsea. Ainda deu tempo de Luan ser expulso, cometendo falta dura em Havertz.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 2 CHELSEA

Data: 12 de fevereiro de 2022, sábado

Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi (Emirados Árabes)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Público: 32.871

Árbitro: Chris Beath-AUS Assistentes: Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS

VAR: Massimiliano Irrati-AUS

Cartões amarelos: Wesley, Atuesta (Palmeiras)

Cartão vermelho: Luan (Palmeiras)

GOLS:

Palmeiras: Raphael Veiga (18 minutos do 2º tempo)

Chelsea: Lukaku (9 minutos do 1º tempo) e Havertz (11 minutos do 2º tempo da prorrogação)

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha (Deyverson), Danilo, Zé Rafael (Jailson), Raphael Veiga (Atuesta) e Gustavo Scarpa; Dudu (Rafael Navarro) e Rony (Wesley).

Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Mendy; Christensen (Sarr), Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (Ziyech), Hudson-Odoi (Saul); Mount (Pulisic), Havertz e Lukaku (Werner).

Técnico: Thomas Tuchel

