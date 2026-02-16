Saiba como foram as estreias dos novos contratados do Fortaleza

Saiba como foram as estreias dos novos contratados do FortalezaSegundo a base de dados do Sofascore, dentre os três estreantes, Gabriel Fuentes foi quem teve melhor desempenho
Três dos quatro novos contratados do Fortaleza estrearam pela equipe cearense na vitória por 2 a 0 sobre o Ferroviário. Luiz Fernando, principal reforço da equipe cearense para a Série B, entrou como titular, enquanto Rodriguinho e Fuentes foram lançados ao jogo no segundo tempo, na tarde do sábado, 14.
Segundo dados do Sofascore, portal que contabiliza métricas estatísticas sobre jogos de futebol, a estreia do camisa 32 foi discreta nos 80 minutos que esteve em campo. Atuando como um segundo atacante que caía pela esquerda no primeiro tempo, e um ponta esquerda de origem no segundo, Luiz Fernando foi avaliado com uma nota 6,8 pelo portal.
O reforço contabilizou somente um chute ao gol durante toda a partida, mas com uma boa média de passes certos no campo adversário, concluindo quatro de sete tentativas. Nos dribles, foram dois acertos em quatro tentativas, além de 30 ações totais com a bola.
Na parte defensiva, Luiz Fernando se mostrou participativo, conseguindo vencer quatro duelos pelo chão, realizar um corte, um desarme e terminar o duelo com seis recuperações de bola ao todo.
Leia mais
O segundo "novo rosto" leonino com mais minutos foi Gabriel Fuentes, lateral-esquerdo colombiano que entrou no intervalo no lugar do zagueiro Luan Freitas. O Camisa 18, por sua vez, fez um jogo mais consistente, sendo avaliado com a nota 7 pelo portal.
O defensor se destacou em passes corretos, 92%, tendo errado somente um passe de 15 tentados. Funcionando muitas vezes como um terceiro zagueiro, os números defensivos de Fuentes também foram positivos.
O atleta só sofreu um drible e foi um marcador implacável para os atacantes do Ferroviário. Em 45 minutos, o jogador conseguiu dois desarmes, duas interceptações, um corte, cinco roubos de bola e venceu quatro duelos.
Último dos novatos a entrar em campo e, por isto, o com menos minutos, Rodriguinho é quem tem a menor nota entre os novos contratados. Com 6,4 na avaliação do aplicativo, o camisa 75 também não teve oportunidade de chutar a gol.
O jogador entrou aos 27 minutos da etapa complementar no lugar de Lucas Crispim e teve apenas dez ações com a bola. Não tentou nenhum drible, realizou apenas seis passes e ganhou apenas um de seis duelos disputados.
A tendência é de que o trio tenha mais minutos no jogo da volta das semifinais do Campeonato Cearense, que acontece às 21 horas deste sábado, 21, no estádio Presidente Vargas, uma vez que a vitória por 2 a 0 jogo da ida permite uma maior variação de atletas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente