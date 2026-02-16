Saiba como foram as estreias dos novos contratados do Fortaleza

Luiz Fernando foi o único contratado que iniciou como titular / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Três dos quatro novos contratados do Fortaleza estrearam pela equipe cearense na vitória por 2 a 0 sobre o Ferroviário. Luiz Fernando, principal reforço da equipe cearense para a Série B, entrou como titular, enquanto Rodriguinho e Fuentes foram lançados ao jogo no segundo tempo, na tarde do sábado, 14. Segundo dados do Sofascore, portal que contabiliza métricas estatísticas sobre jogos de futebol, a estreia do camisa 32 foi discreta nos 80 minutos que esteve em campo. Atuando como um segundo atacante que caía pela esquerda no primeiro tempo, e um ponta esquerda de origem no segundo, Luiz Fernando foi avaliado com uma nota 6,8 pelo portal.

O reforço contabilizou somente um chute ao gol durante toda a partida, mas com uma boa média de passes certos no campo adversário, concluindo quatro de sete tentativas. Nos dribles, foram dois acertos em quatro tentativas, além de 30 ações totais com a bola.

O defensor se destacou em passes corretos, 92%, tendo errado somente um passe de 15 tentados. Funcionando muitas vezes como um terceiro zagueiro, os números defensivos de Fuentes também foram positivos. O atleta só sofreu um drible e foi um marcador implacável para os atacantes do Ferroviário. Em 45 minutos, o jogador conseguiu dois desarmes, duas interceptações, um corte, cinco roubos de bola e venceu quatro duelos. Último dos novatos a entrar em campo e, por isto, o com menos minutos, Rodriguinho é quem tem a menor nota entre os novos contratados. Com 6,4 na avaliação do aplicativo, o camisa 75 também não teve oportunidade de chutar a gol.