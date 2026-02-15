Carpini prevê evolução do Fortaleza e diz que semifinal segue "em aberto"Em entrevista coletiva, o treinador destacou a dificuldade de encarar o Ferroviário no duelo disputado no Estádio Presidente Vargas
Comandante do Fortaleza, Thiago Carpini analisou a vitória da equipe ante o Ferroviário nesse sábado, 14, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Em entrevista coletiva, o treinador destacou a dificuldade do duelo disputado no Estádio Presidente Vargas.
"Jogo difícil contra uma equipe muito bem ajustada, que nos colocou em condições de experimentar diversas situações [...] Depois da intervenção do Brenno, tivemos um apagão e sofremos um pouco. O Ferroviário terminou melhor no primeiro tempo. Tivemos uma mudança de postura interessante no segundo tempo", comentou.
Na sequência, Carpini projetou melhorias no time leonino e já falou sobre o jogo de volta, que acontecerá no próximo sábado, 21. Para ele, o confronto "não tem nada definido".
"Quero evoluir e melhorar. Temos mais um passo para carimbar essa vaga na final, não tem nada definido, está tudo em aberto. É uma equipe que vai nos apresentar, no próximo jogo, as mesmas dificuldades ou até maiores. É o jogo da vida deles, e também é da nossa."