Carpini prevê evolução do Fortaleza e diz que semifinal segue "em aberto"

Em entrevista coletiva, o treinador destacou a dificuldade de encarar o Ferroviário no duelo disputado no Estádio Presidente Vargas

Comandante do Fortaleza, Thiago Carpini analisou a vitória da equipe ante o Ferroviário nesse sábado, 14, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Em entrevista coletiva, o treinador destacou a dificuldade do duelo disputado no Estádio Presidente Vargas.



"Jogo difícil contra uma equipe muito bem ajustada, que nos colocou em condições de experimentar diversas situações [...] Depois da intervenção do Brenno, tivemos um apagão e sofremos um pouco. O Ferroviário terminou melhor no primeiro tempo. Tivemos uma mudança de postura interessante no segundo tempo", comentou.