Carpini comenta estreia de Fuentes e avalia reforços do Fortaleza

Na entrevista coletiva pós-triunfo sobre o Ferroviário, o comandante do Fortaleza avaliou as estreias dos contratados e falou sobre seu esquema tático
Após um início de ano com elenco limitado quanto ao número de peças, Thiago Carpini recebeu quatro novos atletas para a sequência da temporada. Três desses fizeram suas estreias na vitória de 2 a 0 sobre o Ferroviário. Na entrevista coletiva pós-partida, o comandante do Fortaleza avaliou as atuações dos contratados e falou sobre seu esquema tático.

Um dos nomes mais festejados pela comissão técnica e torcedores foi o lateral Gabriel Fuentes. Até a chegada do jogador, a equipe tricolor não possuía outro atleta da posição. O colombiano foi acionado no intervalo e entrou no lugar do zagueiro Luan Freitas, alterando o esquema 3-5-2 para o 4-3-3.

"Tive uma conversa com o Fuentes na chegada e a ideia não era que ele fizesse 45 minutos. Por mais que ele viesse treinando no Fluminense, ele não teve jogo ainda este ano. Mas, pela necessidade da partida e pela necessidade de ver logo tudo aquilo que o atleta pode nos entregar, e para que ele se ajuste aos comportamentos da equipe e aos novos companheiros, pensando que estamos em uma reta final, acho que não temos muito tempo para esperar. Como foi o caso do Vitinho, que está progredindo com as cargas", disse.

A entrada de Fuentes também faz com que o treinador tenha a opção de abandonar o 3-5-2 e retornar ao 4-3-3, sendo, segundo ele, uma opção válida devido às características de jogadores como o estreante Luiz Fernando e Vitinho, que fez sua segunda partida pelo Fortaleza.

"Em algum momento vamos ter essas variações de linha de cinco, mas em todos os lugares em que trabalhei, a maioria dos meus sistemas foram compostos por times com extremos, com corredores e meias mais ofensivos. Claro que com os comportamentos sem a bola bem definidos e bem ajustados, mas, sem dúvida, a gente joga mais, não só pela saída de um cara que joga na última linha, mas pela entrada de mais um jogador que dá amplitude, como é o Vitinho", afirma.

"Nós ficamos grande parte do segundo tempo com Vitinho e Luiz Fernando e, depois, com Prior e Vitinho, então, é natural que a gente fique mais com a bola e crie mais possibilidades, como foi no segundo tempo. Tivemos chances até de fazer o terceiro ou o quarto gol", completou.

Carpini faz avaliação positiva do elenco

O treinador também aproveitou a coletiva para elogiar o elenco. Ele celebrou as possibilidades táticas com as peças que possui no plantel.

"Acho que olhar para o banco agora e você ter as opções como tivemos hoje é muito positivo. O GB nem estreou ainda; o Brítez, que não reuniu condições para essa partida, continua fora", disse.

"Temos agora mais tempo e mais informação para os atletas que chegaram, como o Luiz (Fernando), o Rodriguinho e o Fuentes, sem contar também os atletas que vinham aproveitando bem as oportunidades, como é o caso do Prior, do Rodrigo e do Ronald. Temos também o (Luan) Freitas. Então, a gente começa a encorpar e a ter mais cara de time, com mais oportunidades e variações", concluiu.

