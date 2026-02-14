Fortaleza joga bem, bate Ferroviário por 2 a 0 e abre vantagem nas semis do Cearense

O Fortaleza venceu o Ferroviário no estádio Presidente Vargas no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense. / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza largou em vantagem na semifinal do Campeonato Cearense 2026. Na tarde deste sábado, 14, no Estádio Presidente Vargas, o Leão do Pici bateu o Ferroviário por 2 a 0 no jogo de ida da fase decisiva. Bareiro e Vitinho marcaram os gols tricolores.

Com o resultado, o Tricolor de Aço vai jogar a partida de volta podendo perder por até um gol de diferença. O confronto decisivo vai acontecer no próximo sábado, 21, às 16h30min (horário de Brasília).

Ferroviário 0x2 Fortaleza: o jogo Nos minutos iniciais, o Leão do Pici tomou as rédeas da partida, controlando a posse de bola e tentando se impor ofensivamente. Ainda assim, quem levou perigo primeiro foi o Tubarão da Barra. Aos 10 minutos, Jefinho ajeitou para a perna direita e finalizou com força, obrigando Brenno a fazer a primeira boa defesa do confronto.

Na sequência, o Fortaleza respondeu de forma rápida e letal. Aos 12, Mailton apareceu bem pelo lado direito e cruzou na medida para Bareiro, que se antecipou à marcação e cabeceou firme para abrir o placar no PV. Após sofrer o gol, o Ferroviário não se abateu e passou a pressionar em busca do empate, mas esbarrou em Brenno. Aos 19 minutos, em subida tricolor, Mailton arriscou uma finalização de fora da área e obrigou Sivaldo, goleiro do Ferrão, a trabalhar. Pouco depois, aos 21, Mena passou pela defesa do Leão com habilidade e finalizou forte. No lance, Brenno apareceu novamente com boa defesa, mantendo a vantagem tricolor. Nos minutos finais da primeira etapa, o goleiro do Fortaleza seguiu sendo exigido e se destacou ao evitar o gol coral. Aos 43 minutos, o Tricolor do Pici ainda reclamou de um possível pênalti no estreante Luiz Fernando, derrubado dentro da área, mas a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada.

Na volta para o segundo tempo, o Ferroviário seguiu tentando furar a boa compactação defensiva do time treinado por Thiago Carpini. Nas investidas, porém, a equipe da Barra do Ceará sofreu com a falta de eficiência. O time do Pici, por sua vez, aproveitou bobeada da defesa coral após desarme de Lucas Sasha, que puxou o contra-ataque e cruzou para Vitinho. No lance, o camisa 11 leonino finalizou de primeira para estufar as redes do Presidente Vargas, ampliando a vantagem. Motivado por mais um gol anotado, o Fortaleza quase marcou o terceiro com Luiz Fernando, que chutou e viu Sivaldo defender. Depois, Vitinho fez boa jogada da direita para o meio e tocou para Crispim, que, da entrada da área, finalizou em cima da marcação.

