Fortaleza anuncia a contratação de Luiz Fernando, ex-Athletico-PR, até 2027

Fortaleza anuncia a contratação de Luiz Fernando, ex-Athletico-PR, até 2027Jogador de 29 anos ajudou o clube de Curitiba na campanha da Série B em 2025. Ao todo, marcou 13 gols e distribuiu seis assistências em 53 jogos
O Fortaleza anunciou, no começo da tarde desta quinta-feira, 12, a contratação do atacante Luiz Fernando, ex-Athletico-PR, como reforço para a temporada de 2026. O jogador, que chega em definitivo, assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano.
Principal reforço anunciado para o setor ofensivo até aqui, o atleta de 29 anos chega para as disputas das finais do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Série B.
"Quando recebi a proposta do Fortaleza, fiquei muito feliz. Já tinha vontade de jogar aqui, vim treinar algumas vezes no Pici e falei: 'Rapaz, um dia vou jogar aqui'. E está acontecendo, graças a Deus. Então, espero fazer um grande ano, performa o meu melhor para poder ajudar o Leão a voltar ao seu devido lugar", celebrou o atacante.
Natural de Tocantinópolis (TO), Luiz Fernando é contratado pelo Leão após passagem relevante pelo Athletico-PR. Por lá, contribuiu com 13 gols e seis assistências em 53 jogos ao longo de 2025 e foi peça-chave no acesso conquistado pelo time paraense. Ao longo da carreira, ele ainda passou por Atlético-GO, Botafogo e Grêmio.
Com poder de finalização como sua principal característica, o tocantinense pode atuar pelas duas pontas e ocupar posições mais centrais no ataque, como jogar de falso nove ou de segundo atacante. Luiz Fernando foi o oitavo reforço anunciado para a disputa da Série B.
"Estou muito feliz com esse novo desafio, espero poder estar fazendo o meu melhor trabalho aqui para estar ajudando o Fortaleza a voltar ao seu devido lugar, que é a Série A. Espero que seja um ano abençoado, minha família toda está muito feliz, minha esposa e meus filhos também. Então, não vejo a hora de poder entrar em campo e dar alegria à nossa Nação Tricolor", afirmou.
O Tricolor já oficializou as chegadas de Mailton, Paulinho, Luan Freitas, Ryan, Ronald, Vitinho e Rodriguinho. Outros dois jogadores ainda devem chegar ao Pici nesta semana: os atacantes Lucas Braga, do Vitória, e GB, do Vasco da Gama, e o lateral-esquerdo Fuentes, do Fluminense, todos por empréstimo.