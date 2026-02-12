Fortaleza anuncia a contratação de Luiz Fernando, ex-Athletico-PR, até 2027

Atacante Luiz Fernando assinou contrato com o Fortaleza até 2027 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou, no começo da tarde desta quinta-feira, 12, a contratação do atacante Luiz Fernando, ex-Athletico-PR, como reforço para a temporada de 2026. O jogador, que chega em definitivo, assinou contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. Principal reforço anunciado para o setor ofensivo até aqui, o atleta de 29 anos chega para as disputas das finais do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Série B.

"Quando recebi a proposta do Fortaleza, fiquei muito feliz. Já tinha vontade de jogar aqui, vim treinar algumas vezes no Pici e falei: 'Rapaz, um dia vou jogar aqui'. E está acontecendo, graças a Deus. Então, espero fazer um grande ano, performa o meu melhor para poder ajudar o Leão a voltar ao seu devido lugar", celebrou o atacante.