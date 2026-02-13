Rodriguinho relembra poucas chances no Ceará e vê Fortaleza como "virada de chave"Meia-atacante diz que baixa minutagem no Vovô em 2025 foi por "questões do técnico" e quer aproveitar oportunidade no Tricolor para deslanchar
De volta ao futebol cearense em 2026, o meia-atacante Rodriguinho relembrou a passagem com poucas oportunidades pelo Ceará, no ano passado, e disse que o Fortaleza pode ser a "virada de chave" na carreira, na atual temporada.
Pouco utilizado no Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2027, o jogador de 22 anos foi emprestado ao Vovô no segundo semestre de 2025, mas atuou apenas quatro vezes, sempre saindo do banco de reservas. Rodriguinho falou sobre a baixa minutagem pelo Alvinegro e quer viver dias melhores no Pici.
"O que passou, passou, né? Tive poucas oportunidades lá (no Ceará) de poder mostrar meu futebol, minha qualidade. Já passou, então quero focar agora no Fortaleza, no futuro. Sou um cara que venho para somar. Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para poder agregar muito ao Fortaleza e alcançar os objetivos da temporada", afirmou, em entrevista de coletiva de apresentação, nessa quinta-feira, 12.
"Foram questões do técnico (Léo Condé) mesmo, opções do futebol. É coisa que acontece. Se você não está bem numa empresa, você vai procurar outra empresa, uma empresa que faça uma proposta que possa te valorizar, vai fazer você aparecer, poder desenvolver seu trabalho bem feito. Isso é importante aqui no Fortaleza e creio que minha vinda para cá é para agregar, para crescer também e mudar minha carreira", projetou o meia-atacante.
A chegada ao Leão também tem como objetivo aumentar o número de partidas disputadas em uma temporada. De 2025 para cá, foram apenas 14 jogos, entre Cruzeiro e Ceará. Um número inferior à média que teve no América-MG entre 2023 e 2024, o que faz o camisa 75 querer aumentar a frequência em campo, agora com a camisa tricolor.
"Aqui vai ser a virada de chave da minha carreira. Conversei com meu empresário que pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, e eu espero que seja para um lado muito positivo. Que eu possa ter os minutos que eu mereça e possa desempenhar meu melhor futebol para conseguir ajudar o Fortaleza", disse.
Rodriguinho no Fortaleza: posição em campo
Rodriguinho é um dos quatro reforços para o setor ofensivo do Fortaleza nesta reta final de inscrições do Campeonato Cearense, ao lado de Luiz Fernando, GB e Lucas Braga. O camisa 75 recordou que começou como segundo volante nas categorias de base, mas passou a atuar mais avançado como profissional.
"A minha função mesmo é mais no meio de campo, como segundo volante. Mas independente de onde seja minha função, a disputa sadia entre todo o elenco é importante para elevar o nível de cada um. Quanto melhor nós todos estivermos como grupo, o nível do nosso futebol vai estar sempre evoluindo e crescendo", explicou.