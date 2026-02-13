Rodriguinho relembra poucas chances no Ceará e vê Fortaleza como "virada de chave"

Meia-atacante Rodriguinho em apresentação no Fortaleza / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

De volta ao futebol cearense em 2026, o meia-atacante Rodriguinho relembrou a passagem com poucas oportunidades pelo Ceará, no ano passado, e disse que o Fortaleza pode ser a "virada de chave" na carreira, na atual temporada.

Pouco utilizado no Cruzeiro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2027, o jogador de 22 anos foi emprestado ao Vovô no segundo semestre de 2025, mas atuou apenas quatro vezes, sempre saindo do banco de reservas. Rodriguinho falou sobre a baixa minutagem pelo Alvinegro e quer viver dias melhores no Pici.

A chegada ao Leão também tem como objetivo aumentar o número de partidas disputadas em uma temporada. De 2025 para cá, foram apenas 14 jogos, entre Cruzeiro e Ceará. Um número inferior à média que teve no América-MG entre 2023 e 2024, o que faz o camisa 75 querer aumentar a frequência em campo, agora com a camisa tricolor. "Aqui vai ser a virada de chave da minha carreira. Conversei com meu empresário que pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, e eu espero que seja para um lado muito positivo. Que eu possa ter os minutos que eu mereça e possa desempenhar meu melhor futebol para conseguir ajudar o Fortaleza", disse.