"Jogador que a gente conta muito", diz Carpini sobre Bareiro após interesse do Boca Juniors

"É um jogador que a gente conta muito, é um pilar para a nossa temporada. Não tenho muito a te passar em relação a isso, mas é uma situação que a gente está sofrendo. São alguns resquícios do nosso descenso, são jogadores de mercados maiores. A diretoria vai cuidar disso, não sei qual vai ser o desfecho", disse.

Técnico do Fortaleza , Thiago Carpini falou sobre o interesse do Boca Juniors em Adam Bareiro, centroavante tricolor, após a vitória por 2 a 0 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 14. Em entrevista coletiva, o comandante destacou a importância do atleta no elenco e citou que o assédio de outros clubes é um resquício do rebaixamento.

De acordo com a imprensa argentina, o clube xeneize iniciou conversas com o Tricolor do Pici em busca da contratação do jogador. Após a partida, no entanto, Bareiro reforçou estar com o foco totalmente voltado ao Fortaleza e destacou o apoio recebido internamente como fator determinante para o bom momento vivido na temporada.

Dor de cabeça boa

Ainda na coletiva, Carpini comentou acerca da chegada de reforços e brincou que a "dor de cabeça" agora é boa. Diante do Ferroviário, três peças estrearam pelo Leão: Luiz Fernando, Rodriguinho e Fuentes estrearam.

"Alguns atletas chegaram terça, outros na quarta, praticamente não treinaram. Foram três estreias sem treino, mas estreias que mostram que são atletas que vêm para elevar nosso nível [...] A dor de cabeça, desse jeito, é ótima (risos). A dor de cabeça é problema quando não tem opção, variação e não tem muito o que fazer. O desafio é controlar, gerir o ambiente, deixar a chama acesa, ser justo e coerente com todos eles", dissertou.