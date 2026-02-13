Fortaleza anuncia contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, do Fluminense, por empréstimo

O colombiano de 25 anos preencherá a lacuna da posição no elenco comandado por Thiago Carpini. Isso porque o único lateral disponível no elenco era o jovem Guilherme, oriundo do time sub-20 e que atuou no Clássico-Rei do último domingo, 8. Neste início de temporada, o técnico leonino vinha improvisando Lucas Crispim como ala-esquerdo.

O Fortaleza oficializou, nesta sexta-feira, 13, a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O defensor, que pertence ao Fluminense, chega ao Tricolor do Pici por empréstimo até o fim desta temporada, conforme noticiado pelo Esportes O POVO .

Fuentes, que foi contratado pelo Fluminense em 2024, perdeu espaço no elenco comandado por Zubeldía nesta temporada diante da concorrência de Guilherme Arana e Renê e nem chegou a atuar. Ele teve negociação com o América do México, mas sem desfecho positivo, e será emprestado ao Fortaleza.

O lateral é o quinto reforço fechado pelo Tricolor do Pici nesta reta final de inscrições do Estadual. O clube contratou o meia-atacante Rodriguinho, e com os atacantes Luiz Fernando, Lucas Braga e GB.

"Feliz de poder estar aqui neste grande clube, contribuir o meu melhor neste grande projeto que é o Fortaleza, que eu conheço e aprendi sobre ele nos últimos anos. Venho para entregar o meu amor por esta camisa, sempre estar com energia para este tipo de projeto. Também o objetivo é deixar o Fortaleza no alto, que é onde o clube merece", disse Fuentes em entrevista ao site oficial do Fortaleza.