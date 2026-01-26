Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bareiro é decisivo em vitória e iguala Pochettino na artilharia do Fortaleza em 2026

O centroavante paraguaio é um dos remanescentes do elenco da temporada passada
Autor do único gol do Fortaleza na vitória sobre o Floresta na noite desta segunda-feira, 26, o centroavante Adam Bareiro se igualou a Pochettino na artilharia do clube na atual temporada. Os jogadores dividem o topo da lista com dois tentos marcados.

Diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro, Bareiro foi o responsável por bater o pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo. Na cobrança, o paraguaio, com frieza e categoria, deu uma cavadinha na bola e anotou o gol que garantiu o triunfo do escrete vermelho-azul-e-branco na partida disputada no Presidente Vargas.

Antes, Bareiro havia marcado contra o Maracanã, pela terceira rodada da fase de grupos do Manjadinho. Assim, o atacante soma dois gols em cinco partidas em 2026. No ano passado, o paraguaio foi um dos destaques do Leão na reta final da Série A, quando marcou sete tentos em 23 jogos.

Artilharia do Fortaleza em 2026:

  • 1º - Adam Bareiro - 2 gols
  • 1º - Pochettino - 2 gols
  • 2º - Kayke - 1 gol
  • 2º - Rodrigo - 1 gol

