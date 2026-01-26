Bareiro é decisivo em vitória e iguala Pochettino na artilharia do Fortaleza em 2026

Autor do único gol do Fortaleza na vitória sobre o Floresta na noite desta segunda-feira, 26, o centroavante Adam Bareiro se igualou a Pochettino na artilharia do clube na atual temporada. Os jogadores dividem o topo da lista com dois tentos marcados.

Diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro, Bareiro foi o responsável por bater o pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo. Na cobrança, o paraguaio, com frieza e categoria, deu uma cavadinha na bola e anotou o gol que garantiu o triunfo do escrete vermelho-azul-e-branco na partida disputada no Presidente Vargas.