Bareiro é decisivo em vitória e iguala Pochettino na artilharia do Fortaleza em 2026

Bareiro é decisivo em vitória e iguala Pochettino na artilharia do Fortaleza em 2026O centroavante paraguaio é um dos remanescentes do elenco da temporada passada
Autor do único gol do Fortaleza na vitória sobre o Floresta na noite desta segunda-feira, 26, o centroavante Adam Bareiro se igualou a Pochettino na artilharia do clube na atual temporada. Os jogadores dividem o topo da lista com dois tentos marcados.
Diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro, Bareiro foi o responsável por bater o pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo. Na cobrança, o paraguaio, com frieza e categoria, deu uma cavadinha na bola e anotou o gol que garantiu o triunfo do escrete vermelho-azul-e-branco na partida disputada no Presidente Vargas.
Antes, Bareiro havia marcado contra o Maracanã, pela terceira rodada da fase de grupos do Manjadinho. Assim, o atacante soma dois gols em cinco partidas em 2026. No ano passado, o paraguaio foi um dos destaques do Leão na reta final da Série A, quando marcou sete tentos em 23 jogos.
Artilharia do Fortaleza em 2026:
- 1º - Adam Bareiro - 2 gols
- 1º - Pochettino - 2 gols
- 2º - Kayke - 1 gol
- 2º - Rodrigo - 1 gol