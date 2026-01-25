Zé Welison rescinde com o Fortaleza e é anunciado pelo Remo

Zé Welison, volante do Fortaleza, em chegada ao Estádio Nilton Santos / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Remo anunciou, neste domingo, a contratação do volante Zé Welison, que teve sua rescisão oficializada pelo Fortaleza. No Leão paraense, o jogador firmou vínculo até o final desta temporada e se juntará a Yago Pikachu, outro que também deixou o Tricolor do Pici em 2026. O jogador de 30 anos deixa o Fortaleza com 171 jogos disputados, recorte em que contribuiu com nove gols marcados, cinco assistências e três títulos conquistados: Copa do Nordeste (2022 e 2024) e Campeonato Cearense de 2023.

O volante também participou das três disputas do Fortaleza na Libertadores e das campanhas do vice-campeonato da Copa Sul-Americana e do G4 do Brasileirão em 2024. "Por toda entrega e profissionalismo, o Fortaleza agradece ao Zé Welison por defender e respeitar o Manto Tricolor durante quatro temporadas. O Leão também deseja ao atleta muito sucesso nos seus próximos desafios", escreveu o time cearense. Além do Fortaleza, o volante também acumula passagens por Vitória, Atlético-MG, Botafogo e Sport. “Muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo. Uma satisfação muito grande poder representar essas cores, estou muito feliz de fazer parte do maior time do Pará", disse Zé Welison em entrevista publicada pelo Remo.