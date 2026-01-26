CAS revoga suspensão e libera Machuca, do Fortaleza, para voltar a atuar

Atacante Machuca comemora gol no jogo São Paulo x Fortaleza, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O atacante Imanol Machuca, que estava suspenso pela FIFA após ser acusado de falsificar documentos para jogar na seleção da Malásia, teve a pena revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A entidade decidiu a favor do atleta argentino e concedeu, com efeito imediato, a permissão para que ele volte a atuar profissionalmente no futebol. Além de Machuca, outros dois jogadores – os argentinos Rodrigo Holgado e Facundo Garcés –, que também foram suspensos pela FIFA pelo mesmo motivo, de suposta falsificação de documentos para jogar na seleção da Malásia, foram liberados da punição pelo CAS. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Vale ressaltar que Machuca é jogador do Fortaleza até o final de 2027. O atleta, diante do imbróglio, teve o contrato com o clube suspenso e não vinha treinando no Centro de Excelência Alcides Santos neste início de temporada. Entenda a história No dia 29 de setembro de 2025, o Comitê Disciplinar da FIFA impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores que fazem parte da seleção do país, dentre eles o atacante Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e estava, na época, emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG. Em nota, a entidade afirmou que o jogador do Leão e os demais punidos violaram o artigo 22 do Código Disciplinar, referente à “falsificação e adulteração de documentos”. Embora seja argentino, Machuca se naturalizou malaio no início de junho, movimento justificado pelo fato de o atacante ter, supostamente, familiares “distantes” naturais do país. O parentesco foi suficiente para o jogador cumprir os trâmites legais e ficar apto para atuar pela seleção da Malásia – outros atletas, como o brasileiro João Figueiredo, também tomaram a mesma decisão.