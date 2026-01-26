Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CAS revoga suspensão e libera Machuca, do Fortaleza, para voltar a atuar

O atacante, que tem contrato com o Leão até o final de 2027, havia sido suspenso por um ano pela FIFA por suposta falsificação de documentos
O atacante Imanol Machuca, que estava suspenso pela FIFA após ser acusado de falsificar documentos para jogar na seleção da Malásia, teve a pena revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A entidade decidiu a favor do atleta argentino e concedeu, com efeito imediato, a permissão para que ele volte a atuar profissionalmente no futebol.

Além de Machuca, outros dois jogadores – os argentinos Rodrigo Holgado e Facundo Garcés –, que também foram suspensos pela FIFA pelo mesmo motivo, de suposta falsificação de documentos para jogar na seleção da Malásia, foram liberados da punição pelo CAS. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Vale ressaltar que Machuca é jogador do Fortaleza até o final de 2027. O atleta, diante do imbróglio, teve o contrato com o clube suspenso e não vinha treinando no Centro de Excelência Alcides Santos neste início de temporada.

Entenda a história

No dia 29 de setembro de 2025, o Comitê Disciplinar da FIFA impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores que fazem parte da seleção do país, dentre eles o atacante Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e estava, na época, emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG. Em nota, a entidade afirmou que o jogador do Leão e os demais punidos violaram o artigo 22 do Código Disciplinar, referente à “falsificação e adulteração de documentos”.

Embora seja argentino, Machuca se naturalizou malaio no início de junho, movimento justificado pelo fato de o atacante ter, supostamente, familiares “distantes” naturais do país. O parentesco foi suficiente para o jogador cumprir os trâmites legais e ficar apto para atuar pela seleção da Malásia – outros atletas, como o brasileiro João Figueiredo, também tomaram a mesma decisão.

Com a punição, o Vélez Sarsfield tentou antecipar o fim do empréstimo de Machuca, mas o Fortaleza não aceitou. O clube argentino acertou a contratação do atacante no início de 2025, quando pagou US$ 250 mil, equivalente a R$ 1,5 milhão. No acerto, os clubes também estipularam uma opção de compra de US$ 2,5 milhões – ou seja, R$ 15,2 milhões.

O Fortaleza investiu R$ 11,7 milhões para contratar Machuca em 2023

Machuca tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pelo Leão do Pici, o atacante atuou em 65 jogos, somando seis gols e cinco assistências nas duas últimas temporadas. O argentino chegou ao time cearense em julho de 2023, após acordo com o Unión de Santa Fé-ARG.

Para confirmar a contratação de Machuca em 2023, o Fortaleza desembolsou US$ 2,5 milhões, equivalente a R$ 11,7 milhões na cotação da época. O valor foi referente a 50% dos direitos econômicos do jogador.

