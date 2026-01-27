Carpini reconhece dificuldade do Fortaleza por reforços: "É uma preocupação de todos"Técnico leonino ainda explicou sistema adotado com três zagueiros e elogiou o Floresta
O Fortaleza venceu o Floresta na noite dessa segunda-feira, 26, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2026. Thiago Carpini, comandante tricolor, reconheceu que o Leão enfrenta dificuldades no mercado de transferências, explicou sobre a opção de utilizar mais uma vez o sistema com três zagueiros e elogiou a equipe montada por Leston Júnior.
Com quatro reforços anunciados até aqui — além das manutenções de Lucas Gazal e Pierre, que estavam emprestados e foram contratados em definitivo —, o Fortaleza tem negócios encaminhados com o lateral Paulinho, cria das categorias de base do Vasco, e com o atacante Lucas Braga, do Vitória. Com intensa reformulação em seu plantel, Carpini comentou sobre a dificuldade do Tricolor nas negociações que envolvem a vinda de jogadores ao Pici.
“É uma preocupação de todos nós. Estamos trabalhando muito e não está fácil. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão, porque não é minha área, mas a gente participa, a gente vê como o mercado está e como o pessoal do departamento responsável está trabalhando muito. Aconteceram grandes mudanças no Fortaleza no período mais importante da janela e não vou mentir que estamos encontrando dificuldade”, admitiu.
Formação com três zagueiros
Destaque neste começo de temporada, o sistema defensivo do Fortaleza passou ileso mais uma vez: agora são cinco jogos sem sofrer gols. Diante do Lobo, e diferentemente do modelo tático adotado nos primeiros jogos no Cearense, Carpini optou por utilizar três zagueiros, assim como no último confronto do Leão, contra o Maracanã. Para o decorrer do ano, o paulista de 41 anos explicou que a escolha pela formação tem variáveis.
“A questão dos três zagueiros dá muitas variáveis. Às vezes, o sistema, quando você olha e vê três zagueiros, parece uma situação defensiva, mas a gente consegue mais liberdade para jogar com o Maílton, que é mais um ala do que um lateral. Do lado esquerdo, nós ainda não temos um lateral para fazer uma linha de quatro. Então, a gente tem que tentar usar tudo aquilo que nós temos de melhor nesse momento”, explicou o treinador.
Encontrando dificuldades em furar o forte ferrolho defensivo montado pelo Verdão, de Leston Júnior, que sofreu apenas três gols no Manjadinho — uma das defesas menos vazadas do campeonato, ao lado do próprio Fortaleza, que não foi vazado, e do Ceará, com também três —, Carpini teceu elogios às características do trabalho que vem sendo feito no time na Vila Manoel Sátiro.
“Marcaram muito. Um time muito competitivo, muito forte fisicamente. A parte defensiva é muito organizada. Nos ofereceram muita dificuldade. Sem dúvidas, acho que foi o maior sparring (desafio) que nós tivemos na temporada até então”, elogiou.