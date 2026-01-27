Carpini reconhece dificuldade do Fortaleza por reforços: "É uma preocupação de todos"

Thiago Carpini realizou seu primeiro treino como comandante do Fortaleza em 3 de janeiro de 2026 / Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

O Fortaleza venceu o Floresta na noite dessa segunda-feira, 26, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2026. Thiago Carpini, comandante tricolor, reconheceu que o Leão enfrenta dificuldades no mercado de transferências, explicou sobre a opção de utilizar mais uma vez o sistema com três zagueiros e elogiou a equipe montada por Leston Júnior. Leia as principais notícias do Fortaleza Esporte Clube Com quatro reforços anunciados até aqui — além das manutenções de Lucas Gazal e Pierre, que estavam emprestados e foram contratados em definitivo —, o Fortaleza tem negócios encaminhados com o lateral Paulinho, cria das categorias de base do Vasco, e com o atacante Lucas Braga, do Vitória. Com intensa reformulação em seu plantel, Carpini comentou sobre a dificuldade do Tricolor nas negociações que envolvem a vinda de jogadores ao Pici.

“É uma preocupação de todos nós. Estamos trabalhando muito e não está fácil. Eu não vou entrar muito nesse mérito da questão, porque não é minha área, mas a gente participa, a gente vê como o mercado está e como o pessoal do departamento responsável está trabalhando muito. Aconteceram grandes mudanças no Fortaleza no período mais importante da janela e não vou mentir que estamos encontrando dificuldade”, admitiu.