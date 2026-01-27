Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após rescindir com o Fortaleza, Deyverson é anunciado pela LDU

Autor Lucas Mota
Lucas Mota Editor-adjunto de Esportes
O centroavante Deyverson foi anunciado nesta terça-feira, 27, como o novo reforço da LDU, do Equador. Antes de acertar com o clube equatoriano, o atacante rescindiu o contrato com o Fortaleza.

"Bem-vindo à Liga, Deyverson! Dey chega ao Rei de Copas pronto para dar tudo, sempre. Que prazer ter você conosco", publicou a LDU em seu perfil oficial no Instagram.

Deyverson chegou ao Leão do Pici na temporada passada e firmou vínculo até o final desta temporada, com opção de renovação por mais um ano. Com o rebaixamento do time à Série B, sua permanência ficou inviável. Ele tinha um dos maiores salários do plantel tricolor.

Com a camisa do Fortaleza, Deyverson viveu altos e baixos. Chegou a ser afastado do elenco principal durante a passagem do técnico Renato Paiva pelo clube. Em determinado momento, também recebeu fortes críticas de torcedores por conta de seu comportamento em campo.

Apesar disso, terminou 2025 com boas atuações, algo potencializado com a chegada de Martín Palermo ao comando técnico. Marcou alguns gols importantes durante a arrancada do Fortaleza no Brasileirão, que acabou rebaixado na última rodada após derrota para o Botafogo.

Ao todo, o atacante disputou 37 partidas pelo Fortaleza, marcou nove gols e deu uma assistência.

Fortaleza teve dificuldade para negociar Deyverson no mercado da bola

Fora dos planos do Leão para este ano, Deyverson seguiu treinando separado do plantel enquanto o clube tentava encontrar uma solução para sua saída. No mercado, o Tricolor teve dificuldades para negociar o centroavante, sobretudo pelo seu alto salário.

