Após rescindir com o Fortaleza, Deyverson é anunciado pela LDU

Deyverson deixa o Fortaleza e acerta com a LDU, do Equador / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O centroavante Deyverson foi anunciado nesta terça-feira, 27, como o novo reforço da LDU, do Equador. Antes de acertar com o clube equatoriano, o atacante rescindiu o contrato com o Fortaleza. "Bem-vindo à Liga, Deyverson! Dey chega ao Rei de Copas pronto para dar tudo, sempre. Que prazer ter você conosco", publicou a LDU em seu perfil oficial no Instagram.

Deyverson chegou ao Leão do Pici na temporada passada e firmou vínculo até o final desta temporada, com opção de renovação por mais um ano. Com o rebaixamento do time à Série B, sua permanência ficou inviável. Ele tinha um dos maiores salários do plantel tricolor.