Fortaleza oficializa rescisão de contrato de Benevenuto, novo reforço do Sport

Fortaleza oficializa rescisão de contrato de Benevenuto, novo reforço do SportZagueiro de 30 anos tinha vínculo com o Tricolor até o fim deste ano, mas acertou saída para defender o Leão da Ilha do Retiro
O Fortaleza anunciou, na manhã desta terça-feira, 27, a rescisão de contrato do zagueiro Marcelo Benvenuto. O defensor tinha vínculo até dezembro, mas chegou a um acordo para antecipar a saída e será anunciado em breve pelo Sport.
O defensor de 30 anos não fazia parte dos planos do Tricolor para 2026 e acertou com o Leão da Ilha do Retiro. Com a negociação antecipada para encerrar o vínculo com o Fortaleza, Benevenuto já tinha sido liberado para se apresentar à nova equipe, no Recife (PE).
“O Leão do Pici agradece por toda entrega e respeito do atleta durante quatro temporadas em que defendeu o Tricolor de Aço, além de desejar sucesso no seu próximo desafio”, diz o anúncio do Fortaleza.
Leia mais
O zagueiro é o 15º jogador a ter a saída do Pici oficializada em meio ao processo de reformulação do elenco, após o rebaixamento para a Série B. Destes, apenas cinco foram por empréstimos, enquanto os outros casos foram de rescisão ou fim de contrato.
Benevenuto teve a primeira passagem pelo Leão a partir de 2021, quando se destacou e foi adquirido em definitivo junto ao Botafogo por cerca de R$ 5 milhões. A trajetória durou até 2024, sendo emprestado depois para Coritiba e Criciúma. O zagueiro voltou ao Tricolor no decorrer do ano passado, mas, lesionado, nem atuou.
No total, o defensor fez 140 jogos pelo Fortaleza, marcou cinco gols e deu duas assistências, além de três conquistado quatro títulos: tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e campeão da Copa do Nordeste (2022).
Com a saída de Benevenuto, a equipe do Pici tem seis zagueiros no elenco: Brítez, Cardona, Lucas Gazal, Luan Freitas, Kauã Rocha e Kuscevic. O zagueiro chileno tem proposta de outro clube em mãos e também deverá se despedir do clube.
Fortaleza: saídas de jogadores para 2026
- Tinga
- Mancuso (empréstimo)
- Bruno Pacheco
- Gastón Ávila
- Benevenuto
- Zé Welison
- Martínez
- Guzmán (empréstimo)
- Pablo Roberto (empréstimo)
- Matheus Pereira (empréstimo)
- Marinho
- Yago Pikachu
- Breno Lopes
- Lucero
- Allanzinho (empréstimo)