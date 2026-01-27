Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza oficializa rescisão de contrato de Benevenuto, novo reforço do Sport

Zagueiro de 30 anos tinha vínculo com o Tricolor até o fim deste ano, mas acertou saída para defender o Leão da Ilha do Retiro
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
O Fortaleza anunciou, na manhã desta terça-feira, 27, a rescisão de contrato do zagueiro Marcelo Benvenuto. O defensor tinha vínculo até dezembro, mas chegou a um acordo para antecipar a saída e será anunciado em breve pelo Sport.

O defensor de 30 anos não fazia parte dos planos do Tricolor para 2026 e acertou com o Leão da Ilha do Retiro. Com a negociação antecipada para encerrar o vínculo com o Fortaleza, Benevenuto já tinha sido liberado para se apresentar à nova equipe, no Recife (PE).

“O Leão do Pici agradece por toda entrega e respeito do atleta durante quatro temporadas em que defendeu o Tricolor de Aço, além de desejar sucesso no seu próximo desafio”, diz o anúncio do Fortaleza.

O zagueiro é o 15º jogador a ter a saída do Pici oficializada em meio ao processo de reformulação do elenco, após o rebaixamento para a Série B. Destes, apenas cinco foram por empréstimos, enquanto os outros casos foram de rescisão ou fim de contrato.

Benevenuto teve a primeira passagem pelo Leão a partir de 2021, quando se destacou e foi adquirido em definitivo junto ao Botafogo por cerca de R$ 5 milhões. A trajetória durou até 2024, sendo emprestado depois para Coritiba e Criciúma. O zagueiro voltou ao Tricolor no decorrer do ano passado, mas, lesionado, nem atuou.

No total, o defensor fez 140 jogos pelo Fortaleza, marcou cinco gols e deu duas assistências, além de três conquistado quatro títulos: tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e campeão da Copa do Nordeste (2022).

Com a saída de Benevenuto, a equipe do Pici tem seis zagueiros no elenco: Brítez, Cardona, Lucas Gazal, Luan Freitas, Kauã Rocha e Kuscevic. O zagueiro chileno tem proposta de outro clube em mãos e também deverá se despedir do clube.

Fortaleza: saídas de jogadores para 2026

  • Tinga
  • Mancuso (empréstimo)
  • Bruno Pacheco
  • Gastón Ávila
  • Benevenuto
  • Zé Welison
  • Martínez
  • Guzmán (empréstimo)
  • Pablo Roberto (empréstimo)
  • Matheus Pereira (empréstimo)
  • Marinho
  • Yago Pikachu
  • Breno Lopes
  • Lucero
  • Allanzinho (empréstimo)

