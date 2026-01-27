Fortaleza oficializa rescisão de contrato de Benevenuto, novo reforço do Sport

Zagueiro Benevenuto na chegada ao estádio da Serrinha para o jogo Goiás x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou, na manhã desta terça-feira, 27, a rescisão de contrato do zagueiro Marcelo Benvenuto. O defensor tinha vínculo até dezembro, mas chegou a um acordo para antecipar a saída e será anunciado em breve pelo Sport.

O defensor de 30 anos não fazia parte dos planos do Tricolor para 2026 e acertou com o Leão da Ilha do Retiro. Com a negociação antecipada para encerrar o vínculo com o Fortaleza, Benevenuto já tinha sido liberado para se apresentar à nova equipe, no Recife (PE).

Benevenuto teve a primeira passagem pelo Leão a partir de 2021, quando se destacou e foi adquirido em definitivo junto ao Botafogo por cerca de R$ 5 milhões. A trajetória durou até 2024, sendo emprestado depois para Coritiba e Criciúma. O zagueiro voltou ao Tricolor no decorrer do ano passado, mas, lesionado, nem atuou. No total, o defensor fez 140 jogos pelo Fortaleza, marcou cinco gols e deu duas assistências, além de três conquistado quatro títulos: tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e campeão da Copa do Nordeste (2022). Com a saída de Benevenuto, a equipe do Pici tem seis zagueiros no elenco: Brítez, Cardona, Lucas Gazal, Luan Freitas, Kauã Rocha e Kuscevic. O zagueiro chileno tem proposta de outro clube em mãos e também deverá se despedir do clube.