Com Alex e Geraldo, oposição contesta escolha de presidência do Conselho da SAF do Fortaleza

Com Alex e Geraldo, oposição contesta escolha de presidência do Conselho da SAF do FortalezaPara o grupo, a escolha da dupla para os cargos mais altos do Conselho representa a manutenção da situação no controle das decisões da SAF. Documento em protesto contra nomeação tem 65 assinaturas de conselheiros e sócios-torcedores
A ala de oposição liderada por Alex Santiago, ex-presidente tricolor, e Geraldo Luciano, ex-vice-presidente, divulgou uma nota neste domingo, 18, em protesto contra a nomeação da presidência do Conselho da SAF do Fortaleza. O documento, que reúne 65 assinaturas de conselheiros e sócios-torcedores, questiona a composição que definiu Bruno Cals como presidente e Bruno Acioli como vice-presidente.
Para o grupo, a escolha da dupla para os cargos mais altos do Conselho representa a manutenção da situação no controle das decisões da SAF. Na última quarta-feira, 14, a nova composição do órgão foi aprovada com a entrada de três novos integrantes: Aniele Pinzon, Eduardo Jucá e Julio Correia. Bruno Cals e Bruno Acioli, que já integravam a gestão anterior, foram mantidos e aprovados para os cargos de presidente e vice-presidente.
Leia mais
A oposição avalia que houve renovação no quadro do Conselho, atendendo à pluralidade de visões internas do clube. No entanto, defende que ao menos um dos novos integrantes deveria ocupar um dos cargos de liderança do Conselho.
"Importante registrar que toda essa conformação atendeu às expectativas dos diversos grupos existentes no conjunto de torcedores e sócios do clube que, por óbvio, possuem discordâncias, mas que conseguiram, com maturidade e em benefício do clube, oferecer uma composição de consenso para nova gestão do Conselho de Administração da SAF", diz trecho da nota.
"No entanto, as duas indicações recaíram, justamente, nas duas pessoas que já estavam na SAF e agora estão renovando seus mandatos. Os subscritores embora entendam a prerrogativa legítima dessas indicações, não concordam que tais funções sejam exercidas apenas pelos dois indicados reeleitos, não contemplando nenhum novo integrante indicado a compor o Conselho de Administração da SAF", afirmam outro trecho do documento.
Entre os assinantes da nota, além de Alex e Geraldo, está o ex-presidente do Fortaleza, Luis Eduardo Girão, que trocou farpas públicas com o ex-CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz.
Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza informou que não irá se pronunciar sobre o assunto neste momento. Caso haja um posicionamento oficial, a matéria será atualizada.
Lista de assinaturas:
Adriano Gomes Barbosa
Alessander Sales
Alex Santiago (ex-presidente)
Alexandre Borges
Alexandre Portela
Ana Cristina Albuquerque Guedes
Anderson Costa
Antônio José Porto Mota
Antônio Sena
Ariosvaldo Gomes de Almeida
Claudia Souza de Oliveira
Daniel Melo Machado
Daniel Ribeiro de Sousa
Diego Felipe
Dirce Fernandes de Melo
Eduardo Girão (ex-presidente)
Eduardo Miranda
Erciliane Soares da Silva
Erielto Rocha Gadelha
Francisca Eddete Gomes da Silva
Francisco Alberto Régio de Oliveira
Francisco de Assis Tomaz
Francisco Edmilson Gomes da Silva
Francisco Edmilson Gomes da Silva Filho
Francisco Queiroz de Maia Júnior
Francisco Valdemizio Acioli Guedes
Geraldo Luciano
Germano Vale
Gibson Rolim
Giulia Oliveira Ramalho
Gustavo Andrade Pontes
Halisson Castelo Branco
Humberto Ibiapina Lima Maia
Jean Peixoto
João Alcides Queiroz
João Marcelo Lima Pedrosa
João Victor Madeiro Diogo Cruz
José Carlos Mota Lima
José Ecy Soares Gomes
José Flávio Novais de Menezes (ex-presidente)
Kleiber Marciano
Laís Barreira Brandão Cunto
Lia Oliveira Ramalho
Lincoln Rocha de Oliveira
Lucas Carvalho de Oliveira
Lucio Bonfim (ex-presidente)
Lúcio Ibiapina
Lúcio Ibiapina Filho
Luis Guilherme Martins Lima
Manoel Luiz Filgueira de Oliveira
Marcelo Tavares
Marcos Costa Holanda
Marcos Dias Costa Xerez
Marcos Rogério Pinheiro
Moyses Pimentel Neto
Natasha Assumpção Auto
Omar Alencar de Macedo
Patrício de Sousa Almeida
Ramon Veiga
Samuel Goes de Araújo
Samuel Miranda
Sávio Bandeira de Mello
Tibério Cavalcante
Walter Miranda
Zinho Jereissati