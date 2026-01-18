Com Alex e Geraldo, oposição contesta escolha de presidência do Conselho da SAF do Fortaleza

Geraldo Luciano e Alex Santiago lideram movimento da oposição no Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A ala de oposição liderada por Alex Santiago, ex-presidente tricolor, e Geraldo Luciano, ex-vice-presidente, divulgou uma nota neste domingo, 18, em protesto contra a nomeação da presidência do Conselho da SAF do Fortaleza. O documento, que reúne 65 assinaturas de conselheiros e sócios-torcedores, questiona a composição que definiu Bruno Cals como presidente e Bruno Acioli como vice-presidente. Para o grupo, a escolha da dupla para os cargos mais altos do Conselho representa a manutenção da situação no controle das decisões da SAF. Na última quarta-feira, 14, a nova composição do órgão foi aprovada com a entrada de três novos integrantes: Aniele Pinzon, Eduardo Jucá e Julio Correia. Bruno Cals e Bruno Acioli, que já integravam a gestão anterior, foram mantidos e aprovados para os cargos de presidente e vice-presidente.

A oposição avalia que houve renovação no quadro do Conselho, atendendo à pluralidade de visões internas do clube. No entanto, defende que ao menos um dos novos integrantes deveria ocupar um dos cargos de liderança do Conselho. "Importante registrar que toda essa conformação atendeu às expectativas dos diversos grupos existentes no conjunto de torcedores e sócios do clube que, por óbvio, possuem discordâncias, mas que conseguiram, com maturidade e em benefício do clube, oferecer uma composição de consenso para nova gestão do Conselho de Administração da SAF", diz trecho da nota. "No entanto, as duas indicações recaíram, justamente, nas duas pessoas que já estavam na SAF e agora estão renovando seus mandatos. Os subscritores embora entendam a prerrogativa legítima dessas indicações, não concordam que tais funções sejam exercidas apenas pelos dois indicados reeleitos, não contemplando nenhum novo integrante indicado a compor o Conselho de Administração da SAF", afirmam outro trecho do documento.

Entre os assinantes da nota, além de Alex e Geraldo, está o ex-presidente do Fortaleza, Luis Eduardo Girão, que trocou farpas públicas com o ex-CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz. Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza informou que não irá se pronunciar sobre o assunto neste momento. Caso haja um posicionamento oficial, a matéria será atualizada.

