Com Alex e Geraldo, oposição contesta escolha de presidência do Conselho da SAF do Fortaleza

Para o grupo, a escolha da dupla para os cargos mais altos do Conselho representa a manutenção da situação no controle das decisões da SAF. Documento em protesto contra nomeação tem 65 assinaturas de conselheiros e sócios-torcedores
A ala de oposição liderada por Alex Santiago, ex-presidente tricolor, e Geraldo Luciano, ex-vice-presidente, divulgou uma nota neste domingo, 18, em protesto contra a nomeação da presidência do Conselho da SAF do Fortaleza. O documento, que reúne 65 assinaturas de conselheiros e sócios-torcedores, questiona a composição que definiu Bruno Cals como presidente e Bruno Acioli como vice-presidente.

Para o grupo, a escolha da dupla para os cargos mais altos do Conselho representa a manutenção da situação no controle das decisões da SAF. Na última quarta-feira, 14, a nova composição do órgão foi aprovada com a entrada de três novos integrantes: Aniele Pinzon, Eduardo Jucá e Julio Correia. Bruno Cals e Bruno Acioli, que já integravam a gestão anterior, foram mantidos e aprovados para os cargos de presidente e vice-presidente.

A oposição avalia que houve renovação no quadro do Conselho, atendendo à pluralidade de visões internas do clube. No entanto, defende que ao menos um dos novos integrantes deveria ocupar um dos cargos de liderança do Conselho.

"Importante registrar que toda essa conformação atendeu às expectativas dos diversos grupos existentes no conjunto de torcedores e sócios do clube que, por óbvio, possuem discordâncias, mas que conseguiram, com maturidade e em benefício do clube, oferecer uma composição de consenso para nova gestão do Conselho de Administração da SAF", diz trecho da nota.

"No entanto, as duas indicações recaíram, justamente, nas duas pessoas que já estavam na SAF e agora estão renovando seus mandatos. Os subscritores embora entendam a prerrogativa legítima dessas indicações, não concordam que tais funções sejam exercidas apenas pelos dois indicados reeleitos, não contemplando nenhum novo integrante indicado a compor o Conselho de Administração da SAF", afirmam outro trecho do documento.

Entre os assinantes da nota, além de Alex e Geraldo, está o ex-presidente do Fortaleza, Luis Eduardo Girão, que trocou farpas públicas com o ex-CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz.

Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza informou que não irá se pronunciar sobre o assunto neste momento. Caso haja um posicionamento oficial, a matéria será atualizada.

Lista de assinaturas:

  1. Adriano Gomes Barbosa

  2. Alessander Sales

  3. Alex Santiago (ex-presidente)

  • Alexandre Borges

  • Alexandre Portela

  • Ana Cristina Albuquerque Guedes

  • Anderson Costa

  • Antônio José Porto Mota

  • Antônio Sena

  • Ariosvaldo Gomes de Almeida

  • Claudia Souza de Oliveira

  • Daniel Melo Machado

  • Daniel Ribeiro de Sousa

  • Diego Felipe

  • Dirce Fernandes de Melo

  • Eduardo Girão (ex-presidente)

  • Eduardo Miranda

  • Erciliane Soares da Silva

  • Erielto Rocha Gadelha

  • Francisca Eddete Gomes da Silva

  • Francisco Alberto Régio de Oliveira

  • Francisco de Assis Tomaz

  • Francisco Edmilson Gomes da Silva

  • Francisco Edmilson Gomes da Silva Filho

  • Francisco Queiroz de Maia Júnior

  • Francisco Valdemizio Acioli Guedes

  • Geraldo Luciano

  • Germano Vale

  • Gibson Rolim

  • Giulia Oliveira Ramalho

  • Gustavo Andrade Pontes

  • Halisson Castelo Branco

  • Humberto Ibiapina Lima Maia

  • Jean Peixoto

  • João Alcides Queiroz

  • João Marcelo Lima Pedrosa

  • João Victor Madeiro Diogo Cruz

  • José Carlos Mota Lima

  • José Ecy Soares Gomes

  • José Flávio Novais de Menezes (ex-presidente)

  • Kleiber Marciano

  • Laís Barreira Brandão Cunto

  • Lia Oliveira Ramalho

  • Lincoln Rocha de Oliveira

  • Lucas Carvalho de Oliveira

  • Lucio Bonfim (ex-presidente)

  • Lúcio Ibiapina

  • Lúcio Ibiapina Filho

  • Luis Guilherme Martins Lima

  • Manoel Luiz Filgueira de Oliveira

  • Marcelo Tavares

  • Marcos Costa Holanda

  • Marcos Dias Costa Xerez

  • Marcos Rogério Pinheiro

  • Moyses Pimentel Neto

  • Natasha Assumpção Auto

  • Omar Alencar de Macedo

  • Patrício de Sousa Almeida

  • Ramon Veiga

  • Samuel Goes de Araújo

  • Samuel Miranda

  • Sávio Bandeira de Mello

  • Tibério Cavalcante

  • Walter Miranda

  • Zinho Jereissati

