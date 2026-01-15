Nova composição do Conselho da SAF do Fortaleza é aprovada por 98 votos a 7; confira

Nova composição do Conselho da SAF do Fortaleza é aprovada por 98 votos a 7; confiraEncontro contou com a participação de Alex Santiago, ex-presidente do clube e ex-diretor de futebol. Conforme apuração do Esportes O POVO, o dirigente é cotado internamente para assumir uma posição no departamento de futebol do Leão do Pici
A nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza foi aprovada na noite desta quarta-feira, 14. Em reunião realizada no Auditório da AABB, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, a formação com cinco integrantes recebeu 98 votos favoráveis e apenas sete contrários, entre os 105 conselheiros presentes.
O encontro contou, inclusive, com a participação de Alex Santiago, ex-presidente do clube e ex-diretor de futebol. Conforme apuração do Esportes O POVO, o dirigente é cotado internamente para assumir uma posição no departamento de futebol do Leão do Pici.
Nomes aprovados
Entre os aprovados está Aniele Pinzon, formada em Administração e Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Ela é empresária e integrante da Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE Fortaleza). No clube, preside a Comissão de Apoio ao Sócio Torcedor, com atuação voltada à modernização do quadro associativo.
Outro nome é Bruno Acioli, executivo com ampla experiência em governança corporativa, auditoria e finanças. Contador, com MBAs na área financeira, ele já presidiu o Conselho Fiscal em SAF e, desde 2025, integra o Conselho de Administração.
Também compõe o grupo Bruno Cals, vice-presidente financeiro da Ezze Seguros. Natural de Fortaleza, é mestre e doutor em Finanças pela USP e possui MBA Executivo pelo COPPEAD/UFRJ. Atualmente, já atuava como vice-presidente do Conselho da SAF.
A lista inclui ainda Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, professor e pesquisador, com formação acadêmica pela USP, FGV, Universidade de Paris e PUC-RS, além de presidir a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica.
Por fim, Julio Correia completa a composição. Médico formado pela UFC, com residência na Unicamp, possui MBA em Gestão Inovadora em Serviços de Saúde e especialização em Auditoria em Saúde.