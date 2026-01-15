Nova composição do Conselho da SAF do Fortaleza é aprovada por 98 votos a 7; confira

Nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza para o biênio 2026-2027 / Crédito: Divulgação/Conselho Deliberativo do Fortaleza

A nova composição do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza foi aprovada na noite desta quarta-feira, 14. Em reunião realizada no Auditório da AABB, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, a formação com cinco integrantes recebeu 98 votos favoráveis e apenas sete contrários, entre os 105 conselheiros presentes. O encontro contou, inclusive, com a participação de Alex Santiago, ex-presidente do clube e ex-diretor de futebol. Conforme apuração do Esportes O POVO, o dirigente é cotado internamente para assumir uma posição no departamento de futebol do Leão do Pici.