Comprado por R$ 6 milhões, Pablo Roberto é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

O jogador, que tem vínculo com o Leão do Pici até o final de 2028, disputou apenas cinco partidas pelo clube em 2025

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 16, o empréstimo do volante Pablo Roberto ao Juventude até o fim desta temporada, com opção de compra prevista no contrato firmado. Fora dos planos do Leão do Pici para 2026, o jogador tem vínculo com o clube cearense até dezembro de 2028.

Pablo Roberto chegou ao Fortaleza em agosto de 2025, mas disputou apenas cinco partidas. À época, o departamento de futebol do Tricolor adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta para tê-lo em definitivo, em transação que custou um milhão de euros – cerca de R$ 6,38 milhões na cotação daquele momento.