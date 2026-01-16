Comprado por R$ 6 milhões, Pablo Roberto é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

Comprado por R$ 6 milhões, Pablo Roberto é emprestado pelo Fortaleza ao JuventudeO jogador, que tem vínculo com o Leão do Pici até o final de 2028, disputou apenas cinco partidas pelo clube em 2025
O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 16, o empréstimo do volante Pablo Roberto ao Juventude até o fim desta temporada, com opção de compra prevista no contrato firmado. Fora dos planos do Leão do Pici para 2026, o jogador tem vínculo com o clube cearense até dezembro de 2028.
Pablo Roberto chegou ao Fortaleza em agosto de 2025, mas disputou apenas cinco partidas. À época, o departamento de futebol do Tricolor adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta para tê-lo em definitivo, em transação que custou um milhão de euros – cerca de R$ 6,38 milhões na cotação daquele momento.
Apesar de ter iniciado 2026 integrado ao elenco e participando normalmente dos treinos comandados por Thiago Carpini, Pablo Roberto entendeu que não teria tanto espaço no decorrer do ano com o técnico. Diante disso, passou a ver com bons olhos o interesse demonstrado pelo Juventude.
No Papo, Pablo Roberto será adversário direto do próprio Fortaleza na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na carreira, o volante também soma passagens por Atlético-GO, Vila Nova, Bahia, Remo e Casa Pia, de Portugal.
Pablo Roberto é o quarto jogador emprestado pelo Fortaleza em 2026
Em profunda reformulação no elenco que foi rebaixado no ano passado, o Tricolor já acertou a saída de diversos jogadores. Quatro deles aconteceram por meio de empréstimos: Matheus Pereira (Corinthians), Yeison Guzmán (América de Cali-COL), Allanzinho (Atlético-GO) e Pablo Roberto (Juventude).
Lista atualizada dos jogadores que deixaram o Fortaleza em 2026:
- Brenno Lopes – Vendido ao Coritiba (R$ 17 milhões)
- Pablo Roberto - Emprestado ao Juventude
- Matheus Pereira – Emprestado ao Corinthians
- Yeison Guzmán – Emprestado ao América de Cali-COL
- Allanzinho – Emprestado ao Atlético-GO
- Lucero – Rescisão
- Martínez – Rescisão
- Zé Welison – Rescisão
- Benevenuto – Rescisão
- Bruno Pacheco – Rescisão
- Tinga – Rescisão
- Pikachu – Fim de contrato
- Marinho – Fim de contrato
- Gastón Ávila – Fim de empréstimo