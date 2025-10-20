Marcelo Paz rebate Girão e o acusa de oportunismo: "Torceu contra o Fortaleza"

Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza desde que o clube passou a adotar o modelo, em 2023 / Crédito: Samuel Setubal

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, respondeu às críticas feitas pelo senador e ex-presidente do clube, Luis Eduardo Girão. O atual dirigente tricolor acusou o ex-mandatário do clube de oportunismo, exaltou a sua gestão e revelou bastidores e intrigas políticas. O posicionamento de Paz ocorre horas depois das falas de Eduardo Girão em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, desta segunda-feira, 20. O CEO da SAF do Leão se mostrou surpreso com as críticas do senador, uma vez que ambos trabalharam juntos em 2017, e defendeu seu modelo administrativo.

Bastidores e intrigas políticas O CEO também revelou bastidores da relação entre os dois, afirmando que foi convidado para o grupo político de Girão e que o senador passou a "torcer contra" o Fortaleza depois que Jade Romero, esposa de Marcelo, foi candidata, e posteriormente eleita a vice-governadora em chapa adversária. "Me decepciona muito alguém que eu só elogio, a quem eu sempre agradeço em público, vá, de surpresa, a um programa de rádio e promova tamanha covardia. Você sempre falou em lei da semeadura, por isso a sua semeadura foi 1% dos votos para prefeito. Você que sempre falou em perdão, e nunca me perdoou, porque você queria que eu fosse candidato a sua sucessão na política e eu nunca quis", afirma Paz. "Quando a Jade (Romero), minha esposa, foi candidata a um partido de oposição ao seu, você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. Ele me disse isso e disse para algumas pessoas. Depois que você entrou na política, você mudou demais, te disse isso. Lamento demais, não era isso que eu queria. Essa decepção deve ser a mesma decepção do pessoal que trabalha no seu gabinete, que é a maior rotatividade que tem, as pessoas não ficam muito tempo lá", complementa.

Girão questiona SAF e diz que dívida pode chegar a R$ 100 milhões Ex-presidente do Fortaleza, o senador Eduardo Girão lamentou a atual situação do clube e criticou a gestão da SAF. Além disso, ele criticou a mudança de perfil na formação do elenco e demonstrou preocupação com a situação financeira do Tricolor. "Eu me preocupo com essa dívida que pode chegar à casa dos R$ 100 milhões. Como é que vai ficar o Fortaleza no ano que vem? Muita gente vai ter que ser desempregada. Então tudo isso é um problema que a SAF construiu, com meu voto inclusive. O Fortaleza perdeu o timing de fazer a SAF e trazer investimentos para se segurar em momentos difíceis", disse Girão. Girão e Paz foram presidente e vice em 2017 Ao fim da fala, Marcelo Paz relembrou a parceria feita pelos dois em 2017, quando a equipe enfim saiu da Série C, e se manteve positivo em relação à briga para sair do Z4.