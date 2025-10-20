Marcelo Paz rebate Girão e o acusa de oportunismo: "Torceu contra o Fortaleza"As declarações do CEO do Fortaleza foram dadas após o ex-presidente do clube, Eduardo Girão, ter feito criticas ao atual momento do Tricolor
O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, respondeu às críticas feitas pelo senador e ex-presidente do clube, Luis Eduardo Girão. O atual dirigente tricolor acusou o ex-mandatário do clube de oportunismo, exaltou a sua gestão e revelou bastidores e intrigas políticas.
O posicionamento de Paz ocorre horas depois das falas de Eduardo Girão em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, desta segunda-feira, 20. O CEO da SAF do Leão se mostrou surpreso com as críticas do senador, uma vez que ambos trabalharam juntos em 2017, e defendeu seu modelo administrativo.
"Criticas são normais, mas o oportunismo não, principalmente vindo de alguém que eu sempre fiz questão de exaltar. Inclusive, no último sábado citei o ex-presidente (do Fortaleza) e agora senador Eduardo Girão em meus agradecimentos pelos 107 anos do clube. Girão, como empresário que é, sabe que é normal crescimento de dívida para alavancar crescimento. O importante é ter capacidade de pagamento de ativos", afirma o CEO.
Marcelo Paz prossegue mencionando o crescimento da marca do clube nos últimos anos e o aumento do patrimônio da agremiação desde que o dirigente assumiu a equipe, em 2018.
"Vejam no site Transfermarkt, o valor do elenco do Fortaleza é de 47 milhões de euros. O Pici está no nosso nome, Maracanaú vem expandindo com mais terrenos. Tudo isso a gente trabalhou para fortalecer e deixar um legado para o Fortaleza. Quando recebi o clube das suas mãos, senador, não havia ativo nenhum, os jogadores não tinham valor de mercado, a marca valia pouco, você sabe disso. O que você deixou? Zero ativos e uma dívida de R$ 7 milhões, que paguei para você, a dívida era com você", disse.
Bastidores e intrigas políticas
O CEO também revelou bastidores da relação entre os dois, afirmando que foi convidado para o grupo político de Girão e que o senador passou a "torcer contra" o Fortaleza depois que Jade Romero, esposa de Marcelo, foi candidata, e posteriormente eleita a vice-governadora em chapa adversária.
"Me decepciona muito alguém que eu só elogio, a quem eu sempre agradeço em público, vá, de surpresa, a um programa de rádio e promova tamanha covardia. Você sempre falou em lei da semeadura, por isso a sua semeadura foi 1% dos votos para prefeito. Você que sempre falou em perdão, e nunca me perdoou, porque você queria que eu fosse candidato a sua sucessão na política e eu nunca quis", afirma Paz.
"Quando a Jade (Romero), minha esposa, foi candidata a um partido de oposição ao seu, você ficou com raiva e passou a torcer contra o Fortaleza. Ele me disse isso e disse para algumas pessoas. Depois que você entrou na política, você mudou demais, te disse isso. Lamento demais, não era isso que eu queria. Essa decepção deve ser a mesma decepção do pessoal que trabalha no seu gabinete, que é a maior rotatividade que tem, as pessoas não ficam muito tempo lá", complementa.
Girão questiona SAF e diz que dívida pode chegar a R$ 100 milhões
Ex-presidente do Fortaleza, o senador Eduardo Girão lamentou a atual situação do clube e criticou a gestão da SAF. Além disso, ele criticou a mudança de perfil na formação do elenco e demonstrou preocupação com a situação financeira do Tricolor.
"Eu me preocupo com essa dívida que pode chegar à casa dos R$ 100 milhões. Como é que vai ficar o Fortaleza no ano que vem? Muita gente vai ter que ser desempregada. Então tudo isso é um problema que a SAF construiu, com meu voto inclusive. O Fortaleza perdeu o timing de fazer a SAF e trazer investimentos para se segurar em momentos difíceis", disse Girão.
Girão e Paz foram presidente e vice em 2017
Ao fim da fala, Marcelo Paz relembrou a parceria feita pelos dois em 2017, quando a equipe enfim saiu da Série C, e se manteve positivo em relação à briga para sair do Z4.
"Reveja, repense, você tem um coração bom. Conheço-lhe de muito tempo e te ajudei em 2017, estive ao seu lado, apanhei com você, fui seu escudo. Não foi legal, ainda mais no momento esportivo. Estamos em disputa, podemos nos salvar, sei que é difícil, mas podemos. Volte a ser o Girão lá de trás, que me falava sobre fé, verdade, transparência e perdão", disse o dirigente.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente