Pochettino dá versão sobre confusão em condomínio: "Não tenho culpa"O meia-atacante de 29 anos marcou dois dos quatro tentos tricolores na goleada pelo Cearense. Caso de briga generalizada ocorreu no dia 1º de janeiro
Grande destaque na vitória do Fortaleza sobre o Quixadá por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, 15, o meia argentino Pochettino, autor de dois gols, comentou pela primeira vez sobre a confusão que ocasionou uma briga generalizada, no dia 1º de janeiro, em condomínio de luxo no Eusébio.
“Muito antes disso (troca de socos), aconteceu outra coisa. Eles querem se vitimizar. Ele me deu um soco primeiro, mas isso não saiu no vídeo. Mas não quero falar mais disso. Aconteceu, tenho que assumir a responsabilidade. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara chato, que quer brigar. Isso se nota em campo também. Estou tranquilo com o que fiz, pois não tenho culpa nenhuma”, disse o atleta.
Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Pochettino desferindo golpes em um homem, que seria vizinho de Eros Mancuso, um dos três jogadores do Leão que estavam presentes no conflito. A confusão teria sido iniciada após uma reclamação de som alto.
No entanto, segundo pronunciamento feito por Mancuso ainda no dia do incidente, o autor do conflito teria desferido xingamentos aos argentinos durante toda a noite que antecedeu o caso e que o homem tinha clara intenção de “criar uma confusão”.
As ofensas, ainda de acordo com o lateral do Tricolor do Pici, eram sobre o “seu trabalho e honra”. O jogador explicou ainda que os amigos que estavam celebrando o Réveillon em sua casa também foram atacados verbalmente.
“Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema”, conta Mancuso.
Confira a nota da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) sobre o caso:
“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de lesão corporal dolosa, registrada nesta quinta-feira (1º), na cidade de Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do estado. O fato foi noticiado por meio de boletim de ocorrência. Diligências e oitivas seguem em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio”.
Atuação de Pochettino contra o Quixadá:
Destaque e artilheiro da noite, o meia argentino Pochettino atuou como um camisa dez de muita movimentação no novo esquema do treinador. Com um doblete marcado e responsável pela criação das jogadas ofensivas, o atleta de 29 anos foi elogiado por Carpini.
“É também um dos nossos pilares. Não só um pilar de referência, mas um líder técnico. Um cara que tem uma capacidade muito diferente, decisiva, de ganhar jogos, de fazer com que a equipe ganhe com assistências. Ele é o tipo de atleta que eu preciso dar um pouco mais de liberdade. Tem um arremate bom, tem um passe final bom, como foi no jogo de hoje. Então, o Pochettino é o tipo de jogador que, ofensivamente, a gente cria as situações para ele ser um pouco mais solto e usar também a capacidade que ele tem, técnica, cognitiva, de fazer o que ele fez hoje”, concluiu Carpini.