Pochettino dá versão sobre confusão em condomínio: "Não tenho culpa"

Pochettino marca duas vezes em goleada do Fortaleza sobre o Quixadá por 4 a 0. / Crédito: FCO FONTENELE

Grande destaque na vitória do Fortaleza sobre o Quixadá por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, 15, o meia argentino Pochettino, autor de dois gols, comentou pela primeira vez sobre a confusão que ocasionou uma briga generalizada, no dia 1º de janeiro, em condomínio de luxo no Eusébio. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp

As ofensas, ainda de acordo com o lateral do Tricolor do Pici, eram sobre o “seu trabalho e honra”. O jogador explicou ainda que os amigos que estavam celebrando o Réveillon em sua casa também foram atacados verbalmente. “Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema”, conta Mancuso. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Confira a nota da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) sobre o caso: “A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de lesão corporal dolosa, registrada nesta quinta-feira (1º), na cidade de Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do estado. O fato foi noticiado por meio de boletim de ocorrência. Diligências e oitivas seguem em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio”.