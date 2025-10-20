Ex-presidente do Fortaleza, Girão questiona SAF e diz que dívida pode chegar a R$ 100 milhões

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2024: Sabatina do canditado a prefeitura Eduardo Girão do Novo na Radio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Ex-presidente do Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo) lamentou a atual situação do clube e criticou a gestão da SAF. Em entrevista ao programa O POVO no Rádio, na manhã desta segunda-feira, 20, Girão apontou os fatores que, em sua visão, levaram o Tricolor do Pici à vice-lanterna da Série A. “Eu fico muito triste com a situação como torcedor do Fortaleza, porque isso tudo poderia ter sido evitado se o clube tivesse mantido a linha de humildade e união. Sem colocar a culpa em um ou em outro, mas a soberba e a desunião infelizmente prevaleceram e aí perdemos nosso rumo”, lamentou o ex-mandatário.

“Eu me preocupo com essa dívida que pode chegar à casa dos R$ 100 milhões. Como é que vai ficar o Fortaleza no ano que vem? Muita gente vai ter que ser desempregada. Então tudo isso é um problema que a SAF construiu, com meu voto inclusive. O Fortaleza perdeu o timing de fazer a SAF e trazer investimentos para se segurar em momentos difíceis”, afirmou. “A SAF, não sei se por vaidade, não aconteceu. Então fico muito triste com a situação, mas dei minha contribuição ao Fortaleza. Em 2017, o time estava em uma situação de dívidas muito menor do que está hoje. Hoje, minha preocupação como torcedor são as dívidas na Série B. Quando eu peguei o Fortaleza, a gente estava com dívida de duas folhas e meias de pagamento, mas deu para ajustar e conseguir trabalhar com uma folha salarial bem menor. Hoje tem uma estrutura gigante, mas infelizmente muita desarmonia”, finalizou Girão. Procurado pelo Esportes O POVO sobre as declarações do ex-presidente, o Fortaleza não se manifestou até a publicação desta matéria.

