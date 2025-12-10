Remo mira Palermo para comandar o clube na Série A 2026

A sequência se inicia alguns jogos após a chegada de Martín Palermo no Leão / Crédito: Samuel Setubal

Recém-chegado à Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo se mostrou interessado na contratação do técnico Martín Palermo, do Fortaleza. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, da TyC Sports, o clube paraense visa a contratação do argentino após a saída de Guto Ferreira, velho conhecido do futebol cearense, que conquistou o acesso com o Leão da Amazônia depois de 31 anos sem disputar a primeira divisão. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Apesar do interesse azulino, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou, após a derrota para o Botafogo, por 4 a 2, no último domingo, 7, que sacramentou o rebaixamento à Série B, que, por ele, El Titán fica para comandar a equipe em 2026.