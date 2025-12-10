Remo mira Palermo para comandar o clube na Série A 2026

Remo mira Palermo para comandar o clube na Série A 2026Time Paraense retorna à primeira divisão após 31 anos. Fortaleza quer manter o argentino para a Série B
Recém-chegado à Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo se mostrou interessado na contratação do técnico Martín Palermo, do Fortaleza. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, da TyC Sports, o clube paraense visa a contratação do argentino após a saída de Guto Ferreira, velho conhecido do futebol cearense, que conquistou o acesso com o Leão da Amazônia depois de 31 anos sem disputar a primeira divisão.
Apesar do interesse azulino, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou, após a derrota para o Botafogo, por 4 a 2, no último domingo, 7, que sacramentou o rebaixamento à Série B, que, por ele, El Titán fica para comandar a equipe em 2026.
”Por mim, o Palermo fica. De forma bem objetiva. É saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Ele gostou do clube, da cidade. E tem que falar da comissão toda dele. São pessoas extraordinárias que compõe uma comissão muito qualificada. Eu acho que ele deveria ficar, mas é opção dele, plano de carreira dele”, falou Paz.
No entanto, a diretoria tricolor ainda se reunirá com a comissão técnica de Palermo para discutir uma possível renovação, tendo em vista que seu contrato se encerra no fim de 2025.
Palermo chegou ao futebol brasileiro em setembro deste ano, com a difícil missão de evitar o rebaixamento do Fortaleza. Em 17 jogos pelo Leão, o ex-atacante de 52 anos somou oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Nas dez rodadas finais do certame nacional, o clube chegou a emplacar nove jogos de invencibilidade, com uma sequência de quatro vitórias seguidas nos últimos cinco jogos da temporada.
Porém, a derrota para o Botafogo, na última rodada, somada a triunfos de Internacional e Vitória, custou a permanência na Série A.
