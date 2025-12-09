Matheus Pereira, do Fortaleza, vira alvo de Athletico, Vitória e clubes do exterior

Jogador tem contrato com o clube leonino até dezembro de 2027, mas não deve permanecer por questões financeiras

Além deles, clubes do futebol europeu e asiático mostraram interesse em contar com o jogador de 27 anos. Internamente, apesar de reconhecer sua qualidade técnica e importância no elenco, o Leão do Pici avalia que sua permanência é financeiramente inviável diante do cenário da segunda divisão.

Um dos destaques do Fortaleza em 2025, o meio-campista Matheus Pereira não deve permanecer no clube para a disputa da Série B 2026. de Conforme apurou o Esportes O POVO , o camisa 5 do Tricolor entrou na mira de Athletico-PR e Vitória, que disputarão a elite no próximo ano.

No Fortaleza desde maio, Matheus disputou 20 jogos pela equipe durante a temporada, somando dois gols e três assistências. Em post nas redes sociais nessa segunda-feira, 8, ele lamentou o rebaixamento do clube.

"A dor do rebaixamento é real, e assumir isso é o mínimo que podemos fazer pelo torcedor. Não era o que sonhamos, muito menos o que trabalhamos tanto para viver. Mesmo assim, a torcida nunca abandonou, e isso merece todo o nosso respeito e gratidão. Muito obrigado por cada apoio, cada canto, cada empurrão, mesmo nos dias mais difíceis neste clube. Agora é momento de esfriar a cabeça, refletir, aprender e seguir. Desejo um 2026 em que o Fortaleza brigue para estar no lugar de onde ele jamais deveria ter saído", escreveu o camisa 5.

Além do Tricolor de Aço, o volante vestiu as camisas de Eibar-ESP, Juventus-ITA, Barcelona-ESP durante a carreira. Matheus é cria das categorias de base do Corinthians.