Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Pereira, do Fortaleza, vira alvo de Athletico, Vitória e clubes do exterior

Matheus Pereira, do Fortaleza, vira alvo de Athletico, Vitória e clubes do exterior

Jogador tem contrato com o clube leonino até dezembro de 2027, mas não deve permanecer por questões financeiras
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dos destaques do Fortaleza em 2025, o meio-campista Matheus Pereira não deve permanecer no clube para a disputa da Série B 2026. de Conforme apurou o Esportes O POVO, o camisa 5 do Tricolor entrou na mira de Athletico-PR e Vitória, que disputarão a elite no próximo ano.

Além deles, clubes do futebol europeu e asiático mostraram interesse em contar com o jogador de 27 anos. Internamente, apesar de reconhecer sua qualidade técnica e importância no elenco, o Leão do Pici avalia que sua permanência é financeiramente inviável diante do cenário da segunda divisão.

Leia mais

No Fortaleza desde maio, Matheus disputou 20 jogos pela equipe durante a temporada, somando dois gols e três assistências. Em post nas redes sociais nessa segunda-feira, 8, ele lamentou o rebaixamento do clube.

"A dor do rebaixamento é real, e assumir isso é o mínimo que podemos fazer pelo torcedor. Não era o que sonhamos, muito menos o que trabalhamos tanto para viver. Mesmo assim, a torcida nunca abandonou, e isso merece todo o nosso respeito e gratidão. Muito obrigado por cada apoio, cada canto, cada empurrão, mesmo nos dias mais difíceis neste clube. Agora é momento de esfriar a cabeça, refletir, aprender e seguir. Desejo um 2026 em que o Fortaleza brigue para estar no lugar de onde ele jamais deveria ter saído", escreveu o camisa 5.

Além do Tricolor de Aço, o volante vestiu as camisas de Eibar-ESP, Juventus-ITA, Barcelona-ESP durante a carreira. Matheus é cria das categorias de base do Corinthians. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar