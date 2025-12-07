"Por mim, o Palermo fica", diz Paz depois de rebaixamento do Fortaleza

Técnico responsável pela arrancada do Fortaleza na reta final da Série A, Martín Palermo não conseguiu evitar a queda do clube para a Série B, mas segue prestigiado no cargo. Em entrevista coletiva após o rebaixamento neste domingo, 7, Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor, mostrou intenção em contar com o argentino em 2026.

"Por mim, o Palermo fica. Temos que saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Sei que ele gostou muito do clube e da cidade. Quando a gente fala de Palermo, acho importante falar do Diego Cagna, do Damian, do Gaston, do Renato e do Esteban Herrera. São pessoas extraordinárias, compõem uma comissão técnica muito qualificada. Então não é só o Palermo. Eu queria citar os seis que chegaram, que se adequaram muito bem ao clube, a cidade e as nossas cores, respeitaram muito", ressaltou