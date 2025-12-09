Elenco do Fortaleza pede desculpas à torcida após rebaixamento para a Série B

Yago Pikachu, lateral direito do Fortaleza, lamenta a queda da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro após derrota para o Botafogo na última rodada do Brasileirão 2025. / Crédito: Vagner Nascimento / Fortaleza EC

Após o Fortaleza ser rebaixado no domingo, 7, com a derrota para o Botafogo, por 4 a 2, no Nilton Santos, diversos jogadores do Leão utilizaram-se das redes sociais para pedir desculpas ao torcedor tricolor. Yago Pikachu, identificado com o emblema tricolor e um dos líderes do elenco, ressaltou o momento difícil para assimilar o rebaixamento.

“Todos sabemos que tivemos um ano ruim. Mesmo assim, lutamos até o fim em busca de manter o clube na Série A. Tivemos uma reta final de competição que realmente deveria ser o nosso padrão durante toda a temporada”, pontuou o paraense de 33 anos. Ele reiterou a admiração que sente pelo clube e disse ter certeza de que o Fortaleza irá retornar.

“Como um dos mais antigos do elenco, tenho enorme respeito e orgulho de vestir esta camisa. Certamente é o momento mais difícil em minha carreira, por tudo que envolve minha relação com o clube, identificação e carinho. As lágrimas de ontem podem (e devem!) se transformar em força para novamente voltar para a Série A, que é seu lugar. Tenho absoluta certeza de que o Fortaleza Esporte Clube vai se reerguer como sempre fez”, falou.

Os argentinos Bareiro e Gastón Ávila também se pronunciaram. O primeiro expressou toda a sua admiração pela torcida leonina, que, segundo ele, o tratou com muito amor em tão pouco tempo de clube. E que, o momento turbulento lhe ensinou a ser resiliente e a trabalhar mais e prometeu que o “Fortaleza vai voltar por seus torcedores e por sua grandeza”.

Já Ávila, em tom de despedida — tendo em vista que o atleta deve retornar ao clube ao qual pertence, o Ajax, da Holanda, no qual foi contratado por aproximadamente R$ 70 milhões à época e possui vínculo até 2028 —, contou que, apesar do momento difícil atual, prefere ficar com os momentos bonitos vividos durante sua estadia no escrete cearense. “É um momento muito difícil de expressar o que sinto! É um momento muito difícil para todos, mas fico com os momentos bonitos vividos, e tranquilo porque lutamos de pé até o fim, e para todas as pessoas do Leão, agradeço-lhes pelo carinho e quero que saibam que um pedacinho do meu coração ficará sempre lá, desde onde quer que seja, estaremos sempre torcendo pelo Leão! Obrigado, Fortaleza, por me dar a oportunidade quando muita gente fechou a porta para mim. Serei eternamente grato".