Elenco do Fortaleza pede desculpas à torcida após rebaixamento para a Série B

Elenco do Fortaleza pede desculpas à torcida após rebaixamento para a Série BYago Pikachu, Tinga, Bareiro e Gastón Ávila se manifestam nas redes sociais após queda para a Série B, assumem erros e destacam apoio da torcida em momento difícil
Após o Fortaleza ser rebaixado no domingo, 7, com a derrota para o Botafogo, por 4 a 2, no Nilton Santos, diversos jogadores do Leão utilizaram-se das redes sociais para pedir desculpas ao torcedor tricolor.
Yago Pikachu, identificado com o emblema tricolor e um dos líderes do elenco, ressaltou o momento difícil para assimilar o rebaixamento.
“Todos sabemos que tivemos um ano ruim. Mesmo assim, lutamos até o fim em busca de manter o clube na Série A. Tivemos uma reta final de competição que realmente deveria ser o nosso padrão durante toda a temporada”, pontuou o paraense de 33 anos.
Ele reiterou a admiração que sente pelo clube e disse ter certeza de que o Fortaleza irá retornar.
“Como um dos mais antigos do elenco, tenho enorme respeito e orgulho de vestir esta camisa. Certamente é o momento mais difícil em minha carreira, por tudo que envolve minha relação com o clube, identificação e carinho. As lágrimas de ontem podem (e devem!) se transformar em força para novamente voltar para a Série A, que é seu lugar. Tenho absoluta certeza de que o Fortaleza Esporte Clube vai se reerguer como sempre fez”, falou.
Os argentinos Bareiro e Gastón Ávila também se pronunciaram. O primeiro expressou toda a sua admiração pela torcida leonina, que, segundo ele, o tratou com muito amor em tão pouco tempo de clube. E que, o momento turbulento lhe ensinou a ser resiliente e a trabalhar mais e prometeu que o “Fortaleza vai voltar por seus torcedores e por sua grandeza”.
Já Ávila, em tom de despedida — tendo em vista que o atleta deve retornar ao clube ao qual pertence, o Ajax, da Holanda, no qual foi contratado por aproximadamente R$ 70 milhões à época e possui vínculo até 2028 —, contou que, apesar do momento difícil atual, prefere ficar com os momentos bonitos vividos durante sua estadia no escrete cearense.
“É um momento muito difícil de expressar o que sinto! É um momento muito difícil para todos, mas fico com os momentos bonitos vividos, e tranquilo porque lutamos de pé até o fim, e para todas as pessoas do Leão, agradeço-lhes pelo carinho e quero que saibam que um pedacinho do meu coração ficará sempre lá, desde onde quer que seja, estaremos sempre torcendo pelo Leão! Obrigado, Fortaleza, por me dar a oportunidade quando muita gente fechou a porta para mim. Serei eternamente grato".
Por conseguinte, o capitão e ídolo, Tinga, presente nos principais momentos da equipe desde a saída da Série C em 2017 até as participações na Copa Libertadores em 2022 e 2025, assumiu o erro do rebaixamento do Tricolor para a Série B e, embora não tenha entrado em campo com regularidade devido às lesões, assegurou que a equipe deu tudo de si na reta final de 2025.
“O Fortaleza é pra quem acredita e sei que vocês acreditam na rápida retomada dessa Instituição para a elite do futebol brasileiro, que é onde ela merece estar. Que 2026 seja um grande ano, Nação Tricolor! Vocês merecem”, apontou o ídolo do Fortaleza.
