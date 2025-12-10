Presidente do Vitória admite interesse em Marinho: "Estamos conversando"Atacante está em fim de contrato com o Fortaleza, não deve renovar após queda para a Série B e vira alvo do Rubro-Negro para a próxima temporada
Em fim de contrato com o Fortaleza, o atacante Marinho está na mira do Vitória para a temporada 2026. O camisa 11 não deve renovar contrato com o Tricolor após o rebaixamento para a Série B e interessa ao Rubro-Negro, clube que já defendeu em 2016.
O clube de Salvador (BA) já fez investidas pelo jogador de 35 anos em outros momentos, ao longo da passagem pelo Pici, mas o Fortaleza não aceitava negociá-lo. O vínculo com os cearenses chegará ao fim no próximo dia 31, com poucas chances de extensão devido ao valor do salário, e um acerto com os baianos está em pauta.
O atacante defendeu o time rubro-negro em 2016 e teve passagem marcante: 43 partidas, 21 gols e seis assistências.
"Marinho é um atleta querido. Eu, como torcedor, adoro Marinho, não vou esquecer o que Marinho fez em 2016, a identificação dele com o Vitória. Eu, como presidente, tenho que analisar. Nós estamos focados em renovar com os seis que aí estão e estamos buscando outras oportunidades. Eu nem descarto e nem... Estamos conversando", disse Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista ao Canal do Dinâmico, nessa terça-feira, 9.
O mandatário rubro-negro reafirmou o interesse em Marinho e também no lateral-esquerdo Lucas Esteve, que está no Grêmio, mas despistou sobre o andamento das negociações. "Os dois interessam. Mas eu não vou dizer que procede nem que não procede", completou Mota.
Marinho foi contratado pelo Fortaleza no decorrer da temporada 2023, após passagem pelo Flamengo, e disputou 110 jogos, com 16 bolas nas redes e 12 assistências. À época, o Leão pagou R$ 1,9 milhão para tirá-lo da equipe carioca.
Na reta final do Brasileirão deste ano, o camisa 11 sofreu uma entorse no tornozelo e foi baixa, ficando à disposição de Martín Palermo apenas nos dois jogos finais.
O último jogo do atacante alagoano pelo Tricolor foi no dia 18 de outubro, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, em que entrou nos minutos finais.