Presidente do Vitória admite interesse em Marinho: "Estamos conversando"

Atacante está em fim de contrato com o Fortaleza, não deve renovar após queda para a Série B e vira alvo do Rubro-Negro para a próxima temporada

Em fim de contrato com o Fortaleza , o atacante Marinho está na mira do Vitória para a temporada 2026. O camisa 11 não deve renovar contrato com o Tricolor após o rebaixamento para a Série B e interessa ao Rubro-Negro, clube que já defendeu em 2016.

O clube de Salvador (BA) já fez investidas pelo jogador de 35 anos em outros momentos, ao longo da passagem pelo Pici, mas o Fortaleza não aceitava negociá-lo. O vínculo com os cearenses chegará ao fim no próximo dia 31, com poucas chances de extensão devido ao valor do salário, e um acerto com os baianos está em pauta.

O atacante defendeu o time rubro-negro em 2016 e teve passagem marcante: 43 partidas, 21 gols e seis assistências.

"Marinho é um atleta querido. Eu, como torcedor, adoro Marinho, não vou esquecer o que Marinho fez em 2016, a identificação dele com o Vitória. Eu, como presidente, tenho que analisar. Nós estamos focados em renovar com os seis que aí estão e estamos buscando outras oportunidades. Eu nem descarto e nem... Estamos conversando", disse Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista ao Canal do Dinâmico, nessa terça-feira, 9.