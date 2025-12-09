Yago Pikachu não fica no Fortaleza para a temporada 2026

Yago Pikachu não fica no Fortaleza para a temporada 2026Camisa 22 disputou quase 300 jogos pelo Tricolor, em duas passagens pelo Pici, e não terá contrato renovado em meio à reformulação
Após três temporadas consecutivas como jogador do Fortaleza, Yago Pikachu está de malas prontas para deixar o Pici. O Esportes O POVO apurou que o atacante de 33 anos não ficará para 2026, depois do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor passa por um momento de reformulação devido à queda da elite nacional e terá de readequar o orçamento. Por isso, já comunicou que não poderá manter o camisa 22, que tem contrato se encerrando no próximo dia 31 e não haverá renovação. Livre no mercado, o jogador paraense já foi alvo de algumas sondagens.
Em 2025, Pikachu fez 53 partidas pelo Leão, marcou seis gols e deu três assistências. O atacante atuou como titular na derrota por 4 a 2 para o Botafogo, no último domingo, 7, que culminou com o rebaixamento para a Segundona.
Leia mais
Yago Pikachu era um dos cinco jogadores com contrato apenas até o fim deste ano com o Fortaleza, assim como Gastón Ávila, Lucas Gazal, Pierre e Marinho. O zagueiro argentino também não ficará no Pici, enquanto o meio-campista deverá ser comprado pelo clube.
A passagem de Yago Pikachu pelo Fortaleza
No total, o camisa 22 disputou 286 jogos pelo Fortaleza, balançou as redes 61 vezes e deu 35 passes para gols. Foram cinco títulos conquistados (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste), o vice-campeonato da Sul-Americana e campanhas marcantes na Série A e na Libertadores.
Revelado pelo Paysandu, Yago Pikachu chegou ao Fortaleza no início de 2021, depois de longa passagem pelo Vasco. Os números de destaque naquela temporada e em 2022 despertaram o interesse do Shimizu S-Pulse, do Japão, que o comprou.
No entanto, a trajetória na Ásia foi curta, com apenas 12 jogos disputados em um semestre. No início de 2023, já retornou ao Fortaleza e emendou três temporadas consecutivas, em geral com gols importantes e como xodó da torcida.