Yago Pikachu não fica no Fortaleza para a temporada 2026

Camisa 22 disputou quase 300 jogos pelo Tricolor, em duas passagens pelo Pici, e não terá contrato renovado em meio à reformulação

Após três temporadas consecutivas como jogador do Fortaleza , Yago Pikachu está de malas prontas para deixar o Pici. O Esportes O POVO apurou que o atacante de 33 anos não ficará para 2026, depois do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor passa por um momento de reformulação devido à queda da elite nacional e terá de readequar o orçamento. Por isso, já comunicou que não poderá manter o camisa 22, que tem contrato se encerrando no próximo dia 31 e não haverá renovação. Livre no mercado, o jogador paraense já foi alvo de algumas sondagens.

Em 2025, Pikachu fez 53 partidas pelo Leão, marcou seis gols e deu três assistências. O atacante atuou como titular na derrota por 4 a 2 para o Botafogo, no último domingo, 7, que culminou com o rebaixamento para a Segundona.

Yago Pikachu era um dos cinco jogadores com contrato apenas até o fim deste ano com o Fortaleza, assim como Gastón Ávila, Lucas Gazal, Pierre e Marinho. O zagueiro argentino também não ficará no Pici, enquanto o meio-campista deverá ser comprado pelo clube.