Emprestado pelo Ajax, Gastón Ávila não permanece no Fortaleza para 2026

Emprestado pelo Ajax, Gastón Ávila não permanece no Fortaleza para 2026Zagueiro argentino tem contrato com o Tricolor até o próximo dia 31 e retornará ao clube holandês, que deverá negociá-lo
Titular na reta final da temporada, Gastón Ávila não vestirá a camisa do Fortaleza em 2026. O zagueiro argentino, que estava emprestado pelo Ajax, da Holanda, tem opção de compra com valor elevado — que não será exercida pelo Tricolor — e se despedirá do Pici ao fim do contrato, retornando para a equipe europeia.
O Esportes O POVO apurou que, para adquirir o camisa 32 em definitivo, o Leão teria que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual). O montante já seria alto mesmo em caso de permanência do clube na Série A e se torna inviável com a queda para a Segundona do Campeonato Brasileiro.
Além disso, o clube do Pici não conseguiria bancar os vencimentos mensais de Gastón Ávila numa realidade de Série B. E o próprio jogador tem outras possibilidades no mercado da bola depois da passagem pelo futebol brasileiro.
Leia mais
O defensor de 24 anos tem contrato com o Ajax até junho de 2028 e deverá ser novamente negociado pelos holandeses, para ganhar minutagem e ser valorizado. No decorrer da temporada, o Rosario Central, da Argentina, demonstrou interessem em repatriar Ávila — o zagueiro jogou lá em 2021 e 2022.
O argentino chegou ao Tricolor após longo período de inatividade, devido a lesão grave no joelho, e teve um início difícil, com falhas e expulsão em Clássico-Rei decisivo, mas conseguiu se recuperar ao longo de 2025 e terminou o ano como um dos destaques do time de Martín Palermo, apesar do rebaixamento.
Gastón Ávila fez 34 partidas pelo Fortaleza, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A.
Fortaleza: os zagueiros do elenco
Além de Ávila, o Leão também tinha Lucas Gazal por empréstimo, junto ao Atlético-GO, e terá concorrência se quiser mantê-lo. Os zagueiros do elenco que têm contrato por mais tempo são Brítez, Benevenuto, Cristovam e Kuscevic.