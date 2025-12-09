Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emprestado pelo Ajax, Gastón Ávila não permanece no Fortaleza para 2026

Zagueiro argentino tem contrato com o Tricolor até o próximo dia 31 e retornará ao clube holandês, que deverá negociá-lo
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Titular na reta final da temporada, Gastón Ávila não vestirá a camisa do Fortaleza em 2026. O zagueiro argentino, que estava emprestado pelo Ajax, da Holanda, tem opção de compra com valor elevado — que não será exercida pelo Tricolor — e se despedirá do Pici ao fim do contrato, retornando para a equipe europeia.

O Esportes O POVO apurou que, para adquirir o camisa 32 em definitivo, o Leão teria que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual). O montante já seria alto mesmo em caso de permanência do clube na Série A e se torna inviável com a queda para a Segundona do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube do Pici não conseguiria bancar os vencimentos mensais de Gastón Ávila numa realidade de Série B. E o próprio jogador tem outras possibilidades no mercado da bola depois da passagem pelo futebol brasileiro.

O defensor de 24 anos tem contrato com o Ajax até junho de 2028 e deverá ser novamente negociado pelos holandeses, para ganhar minutagem e ser valorizado. No decorrer da temporada, o Rosario Central, da Argentina, demonstrou interessem em repatriar Ávila — o zagueiro jogou lá em 2021 e 2022.

O argentino chegou ao Tricolor após longo período de inatividade, devido a lesão grave no joelho, e teve um início difícil, com falhas e expulsão em Clássico-Rei decisivo, mas conseguiu se recuperar ao longo de 2025 e terminou o ano como um dos destaques do time de Martín Palermo, apesar do rebaixamento.

Gastón Ávila fez 34 partidas pelo Fortaleza, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A.

Fortaleza: os zagueiros do elenco

Além de Ávila, o Leão também tinha Lucas Gazal por empréstimo, junto ao Atlético-GO, e terá concorrência se quiser mantê-lo. Os zagueiros do elenco que têm contrato por mais tempo são Brítez, Benevenuto, Cristovam e Kuscevic.

