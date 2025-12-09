Emprestado pelo Ajax, Gastón Ávila não permanece no Fortaleza para 2026

Zagueiro argentino tem contrato com o Tricolor até o próximo dia 31 e retornará ao clube holandês, que deverá negociá-lo

Titular na reta final da temporada, Gastón Ávila não vestirá a camisa do Fortaleza em 2026. O zagueiro argentino, que estava emprestado pelo Ajax, da Holanda , tem opção de compra com valor elevado — que não será exercida pelo Tricolor — e se despedirá do Pici ao fim do contrato, retornando para a equipe europeia.

O Esportes O POVO apurou que, para adquirir o camisa 32 em definitivo, o Leão teria que desembolsar cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões na cotação atual). O montante já seria alto mesmo em caso de permanência do clube na Série A e se torna inviável com a queda para a Segundona do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube do Pici não conseguiria bancar os vencimentos mensais de Gastón Ávila numa realidade de Série B. E o próprio jogador tem outras possibilidades no mercado da bola depois da passagem pelo futebol brasileiro.

O defensor de 24 anos tem contrato com o Ajax até junho de 2028 e deverá ser novamente negociado pelos holandeses, para ganhar minutagem e ser valorizado. No decorrer da temporada, o Rosario Central, da Argentina, demonstrou interessem em repatriar Ávila — o zagueiro jogou lá em 2021 e 2022.