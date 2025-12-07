Após queda, Paz deixa futuro em aberto no Fortaleza: "A gente vai conversar"

"Quem decide a minha permanência ou não, não sou eu. O modelo da SAF tem um Conselho de Administração com pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais. A gente vai conversar. Em algum momento a gente vai conversar, avaliar o que deve ser feito. Naturalmente, o Fortaleza vai passar por mudanças e, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças."

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, se pronunciou após o rebaixamento tricolor à Série B de 2026 neste domingo, 7. Em entrevista coletiva, o dirigente deixou em aberto sua permanência no clube para a próxima temporada.

"Claro que indo para uma Série B, as mudanças são mais profundas. Esse ano, para mim, foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Vocês sabem de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. As críticas técnicas são justas, mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram na questão pessoal e familiar", completou.

Ainda na ocasião, Paz destacou a trajetória do Fortaleza durante os anos na Série A e lamentou a queda para a segunda divisão após sete temporadas consecutivas na elite.

Quando a gente voltou para a Série A em 2019, depois de 13 anos, não sabíamos o que ia acontecer nessa passagem na Série A. Eu acho que só tinha uma certeza, vou falar aqui, pode ser até polêmico, mas era uma certeza: que um dia iria cair, porque é difícil. Os clubes do Nordeste nunca ficaram mais de cinco anos na Série A. O Fortaleza quebrou esse recorde, ficou sete anos e gerou no seu torcedor, naturalmente, uma expectativa de que isso duraria mais.