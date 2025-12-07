Após queda, Paz deixa futuro em aberto no Fortaleza: "A gente vai conversar"Dirigente concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo neste domingo, 7. Resultado negativo sacramentou a queda do Leão para Série B
Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, se pronunciou após o rebaixamento tricolor à Série B de 2026 neste domingo, 7. Em entrevista coletiva, o dirigente deixou em aberto sua permanência no clube para a próxima temporada.
"Quem decide a minha permanência ou não, não sou eu. O modelo da SAF tem um Conselho de Administração com pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais. A gente vai conversar. Em algum momento a gente vai conversar, avaliar o que deve ser feito. Naturalmente, o Fortaleza vai passar por mudanças e, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças."
"Claro que indo para uma Série B, as mudanças são mais profundas. Esse ano, para mim, foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Vocês sabem de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. As críticas técnicas são justas, mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram na questão pessoal e familiar", completou.
Ainda na ocasião, Paz destacou a trajetória do Fortaleza durante os anos na Série A e lamentou a queda para a segunda divisão após sete temporadas consecutivas na elite.
Quando a gente voltou para a Série A em 2019, depois de 13 anos, não sabíamos o que ia acontecer nessa passagem na Série A. Eu acho que só tinha uma certeza, vou falar aqui, pode ser até polêmico, mas era uma certeza: que um dia iria cair, porque é difícil. Os clubes do Nordeste nunca ficaram mais de cinco anos na Série A. O Fortaleza quebrou esse recorde, ficou sete anos e gerou no seu torcedor, naturalmente, uma expectativa de que isso duraria mais.