Fortaleza possui 2ª maior sequência invicta em vigência na Série A

Com a vitória sobre o Corinthians nesta quarta-feira, 3, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza emplacou seu nono jogo seguido sem derrota no certame. Isso representa, a segunda maior sequência invicta, em vigência, na elite do futebol nacional.
Ao fim desta última rodada, o Leão conquistou uma série de quatro vitórias consecutivas: Bahia, RB Bragantino, Atlético-MG e Corinthians. Seguindo a ordem de jogos de invencibilidade, antes desses embates, o Tricolor já havia empatado com Atlético-MG, Grêmio, Ceará e Santos.
Para dar início a este recorte, o time comandado pelo técnico Martín Palermo superou o Flamengo — atual campeão do Brasileirão e da Libertadores deste ano — por 1 a 0, no último dia 25 de outubro.
A sequência de resultados do Leão, neste momento, só não é maior que a do Cruzeiro. Após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, na noite desta quinta-feira, 4, a Raposa — que não perde desde o dia 27 de setembro, quando foi supera pelo Vasco — ostenta uma série de 12 jogos sem ser derrotada.
Embate de invencibilidades
Próximo adversário do Leão, o Botafogo não perde desde o dia 15 de outubro e também possui uma série invicta com o mesmo número de jogos do escrete do Pici: nove jogos.
A única diferença entre as campanhas, nesse recorte específico, é que os comandados de Davide Ancelotti venceram uma partida a menos que o Tricolor do Pici.
Tentando manter essa sequência intacta, ambos se enfrentarão no próximo domingo, 7, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na rodada derradeira desta edição da Série A do Campeonato Brasileiro.