Fortaleza possui 2ª maior sequência invicta em vigência na Série A

A sequência se inicia alguns jogos após a chegada de Martín Palermo no Leão / Crédito: Samuel Setubal

Com a vitória sobre o Corinthians nesta quarta-feira, 3, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza emplacou seu nono jogo seguido sem derrota no certame. Isso representa, a segunda maior sequência invicta, em vigência, na elite do futebol nacional. Ao fim desta última rodada, o Leão conquistou uma série de quatro vitórias consecutivas: Bahia, RB Bragantino, Atlético-MG e Corinthians. Seguindo a ordem de jogos de invencibilidade, antes desses embates, o Tricolor já havia empatado com Atlético-MG, Grêmio, Ceará e Santos.