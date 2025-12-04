Com vitória, Fortaleza assume 4ª melhor campanha da Série A nos últimos 10 jogos

Para efeito de comparação, a campanha do escrete do Pici nesse período só não é melhor que as de Flamengo, Mirassol e Fluminense

Isso porque, das últimas 10 partidas que disputou neste Brasileirão, o Leão conquistou 19 dos 30 pontos disponíveis. Nesse recorte, os comandados de Martín Palermo conquistaram cinco vitórias (Corinthians, Atlético-MG, RB Bragantino, Bahia e Flamengo) e empataram outros quatro jogos (Atlético-MG, Grêmio, Ceará e Santos).

Com mais de 56 mil torcedores presentes na Arena Castelão, o Fortaleza superou o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Com este novo triunfo, o escrete do Pici conquistou sua quarta vitória em sequência e dormirá fora do Z-4 pela primeira vez após 26 rodadas .

Nesse período, o único revés Tricolor foi no duelo contra Cruzeiro, no início dessa sequência de 10 confrontos. Para efeito de comparação, a campanha do escrete do Pici nesse período só não é melhor que as de Flamengo, Mirassol e Fluminense — todos com 20 pontos conquistados.

Recuperação

Com esse retrospecto no momento mais decisivo do campeonato, o Fortaleza tem conseguido uma histórica recuperação na elite do futebol nacional. Décimo sexto colocado na tabela da Série A, o escrete alencarino soma 43 pontos até o momento.

Esta pontuação posiciona o Leão fora da zona de rebaixamento após 26 rodadas seguidas no Z-4. Para evitar a queda a Segundona, o Tricolor viajará até o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo no próximo domingo, 7, no Estádio Nilton Santos.

Últimos 10 jogos do Fortaleza:

Fortaleza 2 x 1 Corinthians | Rodada 37



Fortaleza 1 x 0 Atlético-MG | Rodada 35



RB Bragantino 0 x 1 Fortaleza | Rodada 36



Bahia 2 x 3 Fortaleza | Rodada 34



Atlético-MG 3 x 3 Fortaleza | Rodada 16*



Fortaleza 2 x 2 Grêmio | Rodada 33



Ceará 1 x 1 Fortaleza | Rodada 32



Santos 1 x 1 Fortaleza | Rodada 31



Fortaleza 1 x 0 Flamengo | Rodada 30



Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza | Rodada 29

*O confronto fora de casa contra o Atlético-MG foi um duelo atrasado do 1º turno.