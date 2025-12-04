Com vitória, Fortaleza assume 4ª melhor campanha da Série A nos últimos 10 jogos

Com vitória, Fortaleza assume 4ª melhor campanha da Série A nos últimos 10 jogosPara efeito de comparação, a campanha do escrete do Pici nesse período só não é melhor que as de Flamengo, Mirassol e Fluminense
Com mais de 56 mil torcedores presentes na Arena Castelão, o Fortaleza superou o Corinthians por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Com este novo triunfo, o escrete do Pici conquistou sua quarta vitória em sequência e dormirá fora do Z-4 pela primeira vez após 26 rodadas.
Isso porque, das últimas 10 partidas que disputou neste Brasileirão, o Leão conquistou 19 dos 30 pontos disponíveis. Nesse recorte, os comandados de Martín Palermo conquistaram cinco vitórias (Corinthians, Atlético-MG, RB Bragantino, Bahia e Flamengo) e empataram outros quatro jogos (Atlético-MG, Grêmio, Ceará e Santos).
Nesse período, o único revés Tricolor foi no duelo contra Cruzeiro, no início dessa sequência de 10 confrontos. Para efeito de comparação, a campanha do escrete do Pici nesse período só não é melhor que as de Flamengo, Mirassol e Fluminense — todos com 20 pontos conquistados.
Recuperação
Com esse retrospecto no momento mais decisivo do campeonato, o Fortaleza tem conseguido uma histórica recuperação na elite do futebol nacional. Décimo sexto colocado na tabela da Série A, o escrete alencarino soma 43 pontos até o momento.
Esta pontuação posiciona o Leão fora da zona de rebaixamento após 26 rodadas seguidas no Z-4. Para evitar a queda a Segundona, o Tricolor viajará até o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo no próximo domingo, 7, no Estádio Nilton Santos.
Últimos 10 jogos do Fortaleza:
- Fortaleza 2 x 1 Corinthians | Rodada 37
- Fortaleza 1 x 0 Atlético-MG | Rodada 35
- RB Bragantino 0 x 1 Fortaleza | Rodada 36
- Bahia 2 x 3 Fortaleza | Rodada 34
- Atlético-MG 3 x 3 Fortaleza | Rodada 16*
- Fortaleza 2 x 2 Grêmio | Rodada 33
- Ceará 1 x 1 Fortaleza | Rodada 32
- Santos 1 x 1 Fortaleza | Rodada 31
- Fortaleza 1 x 0 Flamengo | Rodada 30
- Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza | Rodada 29
*O confronto fora de casa contra o Atlético-MG foi um duelo atrasado do 1º turno.