Fortaleza chega à rodada final dependendo apenas de si para selar permanência

Após seis meses e 26 rodadas seguidas, o Fortaleza finalmente conseguiu se desgarrar do tormento da zona de rebaixamento. Aquele sentimento de angústia e aflição em todos que vestem a camisa vermelho-azul-e-branco — torcedores, jogadores, diretores e funcionários — foi extravasado em sorrisos, choro e preces após a dramática vitória sobre o Corinthians, diante de mais de 56 mil pessoas no Castelão. Mas a guerra contra o Z-4 ainda não acabou. De praticamente rebaixado, desacreditado e desmoralizado, o Fortaleza ressurgiu. Não como uma fênix: como um Leão. Em meio às tantas promessas em silêncio, o escrete tricolor contrariou as estatísticas e chega para a última e decisiva rodada da Série A do Campeonato Brasileiro dependendo somente de si para selar a permanência. Uma vitória contra o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, é do que precisa o time cearense.