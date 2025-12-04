"Tem muita coisa por trás", diz Brenno sobre defesa "milagrosa" contra o Corinthians

Goleiro Brenno em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Um dos heróis do Fortaleza na dramática vitória sobre o Corinthians na quarta-feira passada, na Arena Castelão, que culminou com a saída do time da zona de rebaixamento da Série A após 26 rodadas seguidas, o goleiro Brenno comentou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, sobre o peso da defesa “milagrosa” que fez no final do segundo tempo, quando o time cearense vencia por 2 a 1. Aos 46 minutos, o Corinthians se lançou ao ataque. Em cruzamento, Romero apareceu completamente livre na pequena área e cabeceou em direção ao gol. Brenno, bem posicionado, fez uma defesa espetacular, daquelas que ficam marcadas na história de um clube, por todo o peso e importância que ela representou naquele momento. O arqueiro contou que existe “muita coisa por trás” de uma intervenção dessa magnitude.