"Tem muita coisa por trás", diz Brenno sobre defesa "milagrosa" contra o Corinthians

"Tem muita coisa por trás", diz Brenno sobre defesa "milagrosa" contra o CorinthiansO arqueiro também falou sobre a arrancada histórica do time e do foco no Botafogo, próximo e último adversário na Série A deste ano
Um dos heróis do Fortaleza na dramática vitória sobre o Corinthians na quarta-feira passada, na Arena Castelão, que culminou com a saída do time da zona de rebaixamento da Série A após 26 rodadas seguidas, o goleiro Brenno comentou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, sobre o peso da defesa “milagrosa” que fez no final do segundo tempo, quando o time cearense vencia por 2 a 1.
Aos 46 minutos, o Corinthians se lançou ao ataque. Em cruzamento, Romero apareceu completamente livre na pequena área e cabeceou em direção ao gol. Brenno, bem posicionado, fez uma defesa espetacular, daquelas que ficam marcadas na história de um clube, por todo o peso e importância que ela representou naquele momento. O arqueiro contou que existe “muita coisa por trás” de uma intervenção dessa magnitude.
“Em uma defesa, tem muita coisa por trás. Tem a importância do resultado, das circunstâncias da partida naquele momento. Essa defesa significa muito para mim e para toda a equipe. No momento em que estávamos, era importantíssimo conseguir a vitória ontem, e eu pude ajudar fazendo aquela defesa [...] Espero que essa defesa possa marcar a nossa retomada no Campeonato Brasileiro com a nossa permanência na Série A”, disse.
Leia mais
O vestiário após a vitória sobre o Corinthians
Questionado sobre o clima do vestiário após o triunfo sobre o Corinthians, que representou o nono jogo de invencibilidade do Leão no torneio – e a quarta vitória consecutiva –, Brenno contou que Palermo parabenizou todo o grupo. Além disso, o goleiro destacou que o jogo diante do Timão foi “muito emblemático”.
“Ele (Palermo) parabenizou todo mundo. A gente sabe o quanto foi duro esse ano, com todo esse tempo na zona de rebaixamento. O jogo (contra o Corinthians) foi muito emblemático. Marca um momento muito bom que a gente vive. Além de estar desempenhando bem, nós temos conseguido vencer os jogos e pontuar. E esses pontos fazem com que hoje estejamos fora da zona, dependendo apenas de nós para nos manter na Série A. Nosso foco agora está no Botafogo, para fazer nosso trabalho e, se Deus quiser, permanecer na Série A”, comentou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente