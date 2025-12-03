Fortaleza bate o Corinthians e deixa o Z-4 da Série A na parcial da penúltima rodada

Pochettino foi o autor do gol do Fortaleza que abriu o placar contra o Corinthians, pela 37ª rodada da Série A, na Arena Castelão / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Eficiente e aguerrido, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, com gols de Pochettino e Herrera, e conquistou mais um resultado fundamental na sua luta pela permanência na Série A – que, se em algum momento parecia impossível, agora está mais real do que nunca. Embalado por mais de 50 mil torcedores no Castelão, o triunfo representou uma série de fatores para o Leão: o nono jogo de invencibilidade, a quarta vitória seguida e a saída parcial do Z-4. Agora, o Tricolor do Pici tem 43 pontos somados, ultrapassou o Vitória, derrotado pelo RB Bragantino, e aguarda a conclusão dos jogos envolvendo o Internacional, que enfrenta o São Paulo no Morumbis (SP), e o Santos, que visita o Juventude no Alfredo Jaconi (RS), para entender sua real posição na tabela. Caso um dos dois times – e ambos também estão em campo nesta quarta-feira, dia 3 – pelo menos empate, o Leão terminará a penúltima rodada fora da zona de rebaixamento.

Fortaleza 2x1 Corinthians: o jogo Apoiado pela ótima presença de público na Arena Castelão, o Fortaleza iniciou a partida diante do Corinthians dentro da característica que o treinador Martín Palermo vem desenvolvendo: uma equipe de forte marcação, com articulações rápidas e objetividade nos momentos com a bola no pé. Foi necessário apenas sete minutos para o Leão do Pici abrir o placar e criar uma atmosfera ainda mais positiva no estádio. O lance aconteceu após a defesa do Timão errar na saída de jogo. Breno Lopes, então, partiu em velocidade e, na intermediária, tocou para Herrera. O atacante argentino levantou a cabeça e cruzou rasteiro em direção à marca do pênalti. A bola passou entre os jogadores do Corinthians e do Fortaleza até ser dominada por Pochettino, que, totalmente livre de marcação e de frente para Hugo Souza, finalizou para o fundo das redes. Foi o segundo gol do meio-campista em dois jogos – até a rodada passada, vale destacar, ele vivia um jejum de seis meses sem anotar um tento. Apesar do início muito promissor, o Fortaleza não conseguiu, assim como havia feito contra o Atlético-MG, sustentar a postura de intensidade e protagonismo. O Tricolor acabou recuando demais, estratégia que alavancou o Corinthians no duelo.

Sem conseguir encaixar contra-ataques, os comandados de Martín Palermo ficaram presos no campo defensivo, enquanto o Corinthians, com bastante liberdade para trocar passes e atacar a linha de fundo, começou a pressionar. Vitinho, pela esquerda, e Dieguinho, pela direita, causaram uma enorme bagunça no sistema de marcação tricolor. No meio, Matheus Pereira, escalado no lugar de Pierre, pouco contribuiu. O confronto virou praticamente um jogo de ataque contra defesa. O clube paulista, em diversos momentos, assustou. Em alguns lances, Brenno fez defesas importantes. Em outros, a bola passou rente à baliza. Ainda teve Diogo Barbosa interceptando uma finalização de Gui Negão na pequena área, que certamente entraria no gol. Mesmo assim, jogando mal e com dificuldades, o Leão manteve a vitória parcial para o intervalo. Para o segundo tempo, Palermo realizou duas substituições: tirou Bareiro e Breno Lopes e colocou Deyverson e Matheus Rossetto. Com isso, o treinador equilibrou o meio-campo do Fortaleza, que tinha sofrido bastante na etapa inicial, tanto na questão ofensiva quanto na defensiva. O Corinthians, com a mesma formação, até assustou nos primeiros minutos, mas a resposta tricolor não demorou para acontecer.

E aconteceu com um golaço de Herrera, aos 12 minutos, quando o atacante, próximo da meia-lua da grande área, encobriu Hugo Souza com enorme categoria – no melhor estilo Clodoaldo, que tanto marcou gols assim. O gol do alívio e da euforia. A vitória poderia ter sido consumada ali, mas o roteiro não era esse. Tinha que ter emoção e drama até o fim, como foi em toda a campanha do Leão. Aos 24 minutos, Vitinho avançou pela esquerda e deu ótimo passe para André, que apareceu livre na área e bateu de primeira, sem chances para Brenno. Ali, naquele momento, certamente várias promessas em silêncio foram feitas pelos torcedores do Fortaleza. Os suspiros de angústia a cada ataque do Corinthians e nos avanços desperdiçados do Leão tomaram conta da arquibancada. O Fortaleza teve muitas chances de ampliar e tranquilizar a partida, mas desperdiçou diversas oportunidades. O Timão, já sem organização, tentou pressionar no “abafa”. Nos acréscimos, Brenno ainda operou um verdadeiro milagre, em cabeçada de André Ramalho, na pequena área. Um lance daqueles que, se a permanência for confirmada, fica eternizado na memória do torcedor. O goleiro, ao término da partida, foi ovacionado e abraçado por todos jogadores do Fortaleza. Se ajoelhou e chorou.