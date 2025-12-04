Palermo destaca reação do Fortaleza e mira Botafogo: "Vamos continuar acreditando"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Palermo Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após a vitória diante do Corinthians, o Fortaleza enfim deixou a zona de rebaixamento da Série A depois de 26 rodadas e assumiu a 16ª colocação, com 43 pontos somados. Técnico do clube, Martín Palermo destacou o peso da reação tricolor na reta final do campeonato. Apesar da euforia após o resultado, o treinador lembrou que o Fortaleza ainda tem um último desafio para assegurar a permanência, embora agora dependa apenas de si.