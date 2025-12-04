Palermo destaca reação do Fortaleza e mira Botafogo: "Vamos continuar acreditando"Embalado pela boa sequência, Tricolor encara o Glorioso na última rodada da Série A dependendo apenas de si para permanecer na elite
Após a vitória diante do Corinthians, o Fortaleza enfim deixou a zona de rebaixamento da Série A depois de 26 rodadas e assumiu a 16ª colocação, com 43 pontos somados. Técnico do clube, Martín Palermo destacou o peso da reação tricolor na reta final do campeonato.
Apesar da euforia após o resultado, o treinador lembrou que o Fortaleza ainda tem um último desafio para assegurar a permanência, embora agora dependa apenas de si.
"Ainda não conseguimos nada, mas acredito que estamos dando passos importantes para esse grande desafio que nos propusemos desde a minha chegada. Hoje foi um triunfo como temos feito em cada partida, com muita luta, entrega e sofrimento até o final. É parte do futebol”, afirmou o treinador do Leão.
Leia mais
Decisão contra o Botafogo
Com uma sequência de nove jogos sem perder e quatro vitórias consecutivas, o Fortaleza chega à rodada final do Brasileirão precisando apenas de uma vitória para seguir na elite do futebol brasileiro.
O último duelo acontece contra o Botafogo neste domingo, 7, às 16 horas, assim como os demais jogos da rodada. O Alvinegro Carioca, aliás, entra hoje à noite em campo para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pela 37ª rodada. Invicto há oito rodadas, o time ocupa a sétima posição, com 59 pontos.
Palermo reconheceu a dificuldade de atuar no gramado sintético do Estádio Nilton Santos, mas citou a vitória recente sobre o Flamengo e reforçou a confiança do grupo.
"Sabemos da dificuldade do campo sintético e da força do rival, mas ganhamos do campeão da Libertadores. Por que não acreditar que podemos conseguir o resultado que nos mantém na Série A?", disse o argentino.
“Continuamos pensando em nós mesmos, não nos rivais. Hoje já não dependemos de outros resultados, mas dependemos do que fazemos nós mesmos. E isso não nos tem que relaxar, mas é um passo importante. Vamos pensar nessa partido da mesma forma que conseguimos essa boa sequência de resultados ganhos, e vamos continuar acreditando”, finalizou.