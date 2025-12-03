Sistema ofensivo em alta: Fortaleza marcou gol em todos os últimos nove jogos

Neste recorte de partidas, destaque para os centroavantes Bareiro e Deyverson, que juntos contribuíram com nove gols para o Leão do Pici

O sistema ofensivo tem sido um dos grandes trunfos do Fortaleza na arrancada histórica que vem protagonizando na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos nove jogos disputados pelo Leão do Pici, a equipe marcou gol em todos – neste recorte de confrontos, inclusive, não foi derrotada nenhuma vez sequer.

Ao todo, nessas nove partidas em questão, o Fortaleza marcou 15 gols. Desses tentos, o centroavante Bareiro foi responsável por cinco – ou seja, 33%. Deyverson, outro nome que atua como referência na grande área, balançou as redes quatro vezes nesse período. O meio-campista Pochettino, por exemplo, deixou sua marca nas duas partidas mais recentes, contra Atlético-MG e Corinthians.