Sistema ofensivo em alta: Fortaleza marcou gol em todos os últimos nove jogos

Sistema ofensivo em alta: Fortaleza marcou gol em todos os últimos nove jogosNeste recorte de partidas, destaque para os centroavantes Bareiro e Deyverson, que juntos contribuíram com nove gols para o Leão do Pici
O sistema ofensivo tem sido um dos grandes trunfos do Fortaleza na arrancada histórica que vem protagonizando na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos nove jogos disputados pelo Leão do Pici, a equipe marcou gol em todos – neste recorte de confrontos, inclusive, não foi derrotada nenhuma vez sequer.
Ao todo, nessas nove partidas em questão, o Fortaleza marcou 15 gols. Desses tentos, o centroavante Bareiro foi responsável por cinco – ou seja, 33%. Deyverson, outro nome que atua como referência na grande área, balançou as redes quatro vezes nesse período. O meio-campista Pochettino, por exemplo, deixou sua marca nas duas partidas mais recentes, contra Atlético-MG e Corinthians.
Leia mais
O bom desempenho ofensivo foi fundamental para a ótima fase que o Fortaleza vive na competição. Afinal, nesses nove jogos, os comandados do treinador Martín Palermo acumularam cinco vitórias e quatro empates – desempenho que tirou o time da zona de rebaixamento após 26 rodadas seguidas.
Na próxima e decisiva rodada, o Leão enfrentará o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O clube carioca tem a quarta melhor defesa da competição, com 34 gols sofridos. Para não depender de nenhum resultado paralelo, o Tricolor precisa vencer o Alvinegro para concretizar a permanência na Série A.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente