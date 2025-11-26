RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Bareiro marcou em quatro jogos consecutivos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em sua luta incessante pela permanência, o Fortaleza fará mais um duelo de vida ou morte na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 26, contra o RB Bragantino, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo antecipado da 36ª rodada. Como de praxe, somente a vitória importa para o Leão do Pici, que tem a chance de diminuir consideravelmente a margem para sair do Z-4. RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão Com os resultados dos rivais diretos na briga contra o rebaixamento – triunfo do Vitória (16º), derrota do Juventude (19º) e empate do Santos (17º) –, o cenário ficou inalterado para o Tricolor. Isso porque, caso os comandados do técnico Martín Palermo superem o RB Bragantino, a diferença para o primeiro time fora do Z-4 passará a ser apenas de dois pontos. Já na hipótese de revés para o Massa Bruta, a distância seguirá sendo de cinco pontos.

Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com três pontos a menos que o São Paulo, que abre o G-8 do torneio – zona que pode garantir classificação à fase preliminar da Libertadores. Em entrevista coletiva, o técnico do Massa Bruta ressaltou a importância da partida e a necessidade de a equipe “se impor” diante do Fortaleza. “É um jogo onde a gente, dentro de casa, tem que se impor. Ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores, temos que somar pontos importantes”, disse Mancini. Para o duelo, Mancini contará com o retorno do zagueiro Alix Vinicius, ex-Fortaleza. O jovem defensor deve ser titular na partida. O atacante Vinicinho, recuperado de uma lesão, treinou com o elenco e pode ser relacionado. Por outro lado, o comandante não terá o meio-campista Praxedes, suspenso.

A lista de desfalques ainda inclui os defensores Agustin Sant’Anna e Guzmán Rodríguez, além dos meias Bruno Gonçalves e Eric Ramires. Todos seguem no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Henry Mosquera e Matheus Fernandes iniciaram processo de transição e seguem como dúvidas.

RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto Na história, Fortaleza e RB Bragantino se enfrentaram 16 vezes, com 8 vitórias do Leão, 7 do Massa Bruta, além de 1 empate. Como visitante, o Tricolor do Pici vem de dois triunfos consecutivos contra o time paulista: nas edições de 2023 e 2024 do Brasileirão. Os dados são do OGol. No primeiro turno, Fortaleza venceu o RB Bragantino por 3 a 1, na Arena Castelão Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC Deyverson foi o autor do primeiro gol da vitória do Fortaleza sobre o RB Bragantino Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Iara Costa "O Fortaleza precisa dessa vitória para continuar sonhando e com autoestima para acreditar na permanência. O adversário, no entanto, não vai dar vida fácil, já que em um objetivo quase oposto é um time que quer a pré-Libertadores — e contará com o fator casa para ir em busca disso.", avaliou a jornalista do Esportes O POVO. RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini Fortaleza

4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Ávila e Mancuso; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo

