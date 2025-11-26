RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseO Tricolor visita o Massa Bruta nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Em sua luta incessante pela permanência, o Fortaleza fará mais um duelo de vida ou morte na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 26, contra o RB Bragantino, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo antecipado da 36ª rodada. Como de praxe, somente a vitória importa para o Leão do Pici, que tem a chance de diminuir consideravelmente a margem para sair do Z-4.
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão
Com os resultados dos rivais diretos na briga contra o rebaixamento – triunfo do Vitória (16º), derrota do Juventude (19º) e empate do Santos (17º) –, o cenário ficou inalterado para o Tricolor. Isso porque, caso os comandados do técnico Martín Palermo superem o RB Bragantino, a diferença para o primeiro time fora do Z-4 passará a ser apenas de dois pontos. Já na hipótese de revés para o Massa Bruta, a distância seguirá sendo de cinco pontos.
Vindo de seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada. O triunfo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova – que naquela ocasião ostentava o posto de mandante com melhor aproveitamento do Brasileirão – aumentou ainda mais a confiança do elenco do clube cearense. A boa fase, vale ressaltar, não se deve somente aos recentes resultados positivos, mas também ao organizado futebol jogado em campo.
“Hoje em dia, acredito que deixamos a pressão um pouco de lado. Estamos muito mais confiantes. Há uma frase que sempre falam aqui: o Fortaleza é pra quem acredita. E todos nós do elenco estamos acreditando muito, porque acreditamos no trabalho que estamos fazendo. Estamos vindo de seis jogos sem perder, uma realidade que não se viu em todo o ano, e hoje estamos desfrutando disso”, comentou Adam Bareiro em entrevista coletiva.
Para a partida, Palermo terá uma baixa importante: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco sofreu uma fratura na mão esquerda e não viajou. Além dele, João Ricardo, Marinho, Lucca Prior e Rodrigo seguem no departamento médico. Em contrapartida, há os retornos do volante Lucas Sasha, que cumpriu suspensão na rodada passada, e dos zagueiros Brítez, recuperado de uma pneumonia, e Kuscevic, de volta após defender o Chile na Data Fifa.
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Massa Bruta
Rival do Fortaleza, o RB Bragantino passa por um momento de reabilitação no campeonato com a chegada do técnico Vágner Mancini. O Massa Bruta chegou a emplacar três vitórias seguidas com o comandante, mas a sequência foi encerrada diante do líder Flamengo, no Maracanã, no sábado passado. Apesar disso, o time paulista sonha com uma vaga na Copa Libertadores.
Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com três pontos a menos que o São Paulo, que abre o G-8 do torneio – zona que pode garantir classificação à fase preliminar da Libertadores. Em entrevista coletiva, o técnico do Massa Bruta ressaltou a importância da partida e a necessidade de a equipe “se impor” diante do Fortaleza.
“É um jogo onde a gente, dentro de casa, tem que se impor. Ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores, temos que somar pontos importantes”, disse Mancini.
Para o duelo, Mancini contará com o retorno do zagueiro Alix Vinicius, ex-Fortaleza. O jovem defensor deve ser titular na partida. O atacante Vinicinho, recuperado de uma lesão, treinou com o elenco e pode ser relacionado. Por outro lado, o comandante não terá o meio-campista Praxedes, suspenso.
A lista de desfalques ainda inclui os defensores Agustin Sant’Anna e Guzmán Rodríguez, além dos meias Bruno Gonçalves e Eric Ramires. Todos seguem no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Henry Mosquera e Matheus Fernandes iniciaram processo de transição e seguem como dúvidas.
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Fortaleza e RB Bragantino se enfrentaram 16 vezes, com 8 vitórias do Leão, 7 do Massa Bruta, além de 1 empate. Como visitante, o Tricolor do Pici vem de dois triunfos consecutivos contra o time paulista: nas edições de 2023 e 2024 do Brasileirão. Os dados são do OGol.
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Iara Costa
"O Fortaleza precisa dessa vitória para continuar sonhando e com autoestima para acreditar na permanência. O adversário, no entanto, não vai dar vida fácil, já que em um objetivo quase oposto é um time que quer a pré-Libertadores — e contará com o fator casa para ir em busca disso.", avaliou a jornalista do Esportes O POVO.
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação
RB Bragantino
4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Téc: Vagner Mancini
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Ávila e Mancuso; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Data: 26/11/2025
- Horário: 19 horas (de Brasília)
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
RB Bragantino x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube do Esportes O POVO