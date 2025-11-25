Desfalcado, Bragantino pode ter até oito baixas contra o Fortaleza

O zagueiro Alix Vinicius é o principal retorno. Ele cumpriu suspensão automática contra o Flamengo e ficará novamente à disposição, em sua primeira partida diante do próprio Fortaleza após deixar o clube.

O Fortaleza volta a campo pela Série A nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, para enfrentar o RB Bragantino no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Para o duelo, a equipe de Martín Palermo encontrará um adversário que terá um retorno importante, cinco desfalques confirmados e jogadores sob avaliação.

A lista de baixas inclui os defensores Agustin Sant’Anna e Guzmán Rodríguez, além dos meias Bruno Gonçalves e Eric Ramires. Todos seguem no departamento médico em recuperação de lesão muscular. O meio-campista Praxedes também está fora por suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Rubro-Negro.

Vinicinho, Henry Mosquera e Matheus Fernandes iniciaram processo de transição na última semana e seguem como dúvidas. A presença dos três dependerá da evolução física nos treinos que antecedem a partida.

O Massa Bruta chega ao confronto tentando se recompor após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, resultado que interrompeu uma sequência de três vitórias. A equipe busca reagir diante do Fortaleza para seguir na disputa por uma vaga na pré-Libertadores. O time paulista ocupa a nona colocação do campeonato, com 45 pontos somados.