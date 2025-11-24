Fortaleza mantém distância para sair do Z-4 após empate entre Internacional e Santos

Fortaleza mantém distância para sair do Z-4 após empate entre Internacional e SantosTricolor do Pici continua a cinco pontos de sair do Z-4. Restam quatro jogos até o fim da Série A de 2025 para o Leão
A vitória do Fortaleza diante do Bahia por 3 a 2 fora de casa na última quinta-feira renovou a esperança do torcedor tricolor quanto à saída do time da zona de rebaixamento. Matematicamente, no entanto, a situação da equipe comandada por Martin Palermo segue sensível na Série A.
Com o empate em 1 a 1 entre Internacional e Santos na noite desta segunda-feira, 24, o Tricolor do Pici segue a cinco pontos da zona da degola faltando quatro jogos para o fim da competição para o time. Com a igualdade entre os dois times que também brigar contra a queda, mesmo se o grupo cearense vencer o próximo compromisso diante do Bragantino, ainda não estará apto matematicamente a alcançar a 16ª colocação — a primeira fora do Z-4 — hoje ocupada por Vitória, com 39 pontos.
Com 34 partidas disputadas, o Fortaleza soma 34 pontos, com apenas oito vitórias, dez empates e 16 derrotas, com 37 gols feitos e 53 tomados. A equipe comandada por Martin Palermo voltará a campo nesta quarta-feira, 26, quando enfrenta o Bragantino fora de casa, pela 36ª rodada do Brasileirão, às 19 horas, no estádio Cícero de Sousa Marques, em Bragança Paulista (SP).
Confira próximos jogos do Fortaleza:
- 26/11 - 19:00 - Bragantino x Fortaleza
- 30/11 - 18:30 - Fortaleza x Atlético-MG
- 3/12 - 19:00 - Fortaleza x Corinthians
- 7/12 - 16:00 - Botafogo x Fortaleza