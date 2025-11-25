Ex-Fortaleza, Alix Vinícius reencontra o clube com status de titular do Bragantino

Na difícil missão de fugir do rebaixamento, o Fortaleza terá um velho conhecido como adversário nesta quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada da Série A.

Alix Vinícius, zagueiro com passagem no Leão, deve reassumir a titularidade no sistema defensivo do Red Bull Bragantino, visto que cumpriu suspensão automática na derrota por 3 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã.

Anunciado em 29 de agosto, o atleta tem vínculo por empréstimo junto ao Atlético-GO até abril de 2026. Desde que chegou, Alix atuou em oito dos 13 jogos em que esteve disponível. Ganhando cada vez mais espaço no time titular, o momento é ainda melhor com o treinador Vagner Mancini, contratado em 30 de outubro. Nas cinco partidas do técnico até o momento, o defensor só não iniciou o duelo contra o Flamengo por estar suspenso.

Pelo Tricolor do Pici, Alix disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021 e 2022, porém, não estreou profissionalmente. Antes de ser negociado em definitivo com o Atlético-GO, o zagueiro foi emprestado ao Volta Redonda-RJ e ao próprio Dragão. Em janeiro de 2024, o clube goiano adquiriu 50% dos direitos econômicos por R$ 3,5 milhões. Em uma possível venda futura, o Tricolor ainda tem direito a 25% da quantia.