Mancini vê jogo difícil contra o Fortaleza, mas ressalta foco na Libertadores

Agora, a equipe comandada por Mancini recebe o Fortaleza no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, às 19 horas desta quarta-feira, 26, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. O revés diante do Rubro-Negro interrompeu a sequência de três vitórias do Massa Bruta, mas o time mantém o foco de vencer em casa para seguir brigando por uma vaga na pré-Libertadores.

Técnico do RB Bragantino, próximo adversário do Fortaleza , Vagner Mancini reconheceu a dificuldade do duelo em coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, nesse domingo, 23.

“É um jogo onde a gente dentro de casa tem que se impor. Ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores, a gente tem que somar pontos importantes”, disse Mancini.

O Bragantino ocupa a nona colocação, com 45 pontos; já o Tricolor do Pici permanece em 18º, com 34 pontos — cinco abaixo da linha de saída da zona de rebaixamento. Os resultados da rodada, aliás, não colaboraram com o Leão, já que o triunfo do Vitória sobre o Sport impede o Fortaleza de deixar o Z-4 na próxima rodada, mesmo que vença.

“Reconhecemos que do outro lado temos um adversário que está brigando lá na parte de baixo, que com certeza vai ter que sair para o jogo. É um jogo difícil, perigoso acima de tudo em função da situação do Fortaleza, mas a gente tem amplas chances jogando dentro de casa de fazer um bom jogo”, completou Mancini.

