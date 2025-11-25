Sem Bruno Pacheco, Fortaleza viaja para enfrentar o RB Bragantino; veja lista

Lateral-esquerdo sofreu fratura na mão e vai desfalcar o Tricolor nesta quarta-feira, 26. Leão terá retorno de três jogadores

O Fortaleza embarcou, na tarde desta terça-feira, 25, com destino fretado a Bragança Paulista (SP), onde enfrentará o RB Bragantino, na quarta, 26, a partir das 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 36ª rodada da Série A. A delegação tem 24 jogadores, sem Bruno Pacheco, mas com três retornos.

O lateral-esquerdo sofreu fratura na mão esquerda e será baixa no duelo em São Paulo. Diogo Barbosa e Weverson, outros nomes da posição no elenco, seguiram com o grupo. O camisa 6 já havia sido desfalque ao longo da temporada em razão de uma tendinite no joelho.

O técnico Martín Palermo também não poderá contar com João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo), todos lesionados.

Já as novidades são os zagueiros Brítez e Kuscevic e o volante Lucas Sasha. O argentino se recuperou de pneumonia, enquanto o chileno retornou da seleção do Chile após disputa de amistosos. Já o meio-campista cumpriu suspensão automática na rodada passada do Brasileirão.