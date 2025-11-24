"O Fortaleza é pra quem acredita": Bareiro fala em união do elenco pela permanência

Adam Bareiro, centroavante do Fortaleza, em entrevista coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Um dos atuais protagonistas do bom momento ofensivo do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, o centroavante Adam Bareiro tem sido peça indispensável no esquema tático do técnico Martín Palermo. Nesta segunda-feira, 24, o paraguaio concedeu entrevista coletiva no Centro de Excelência Alcides Santos e foi enfático ao falar sobre a luta contra o rebaixamento do clube: “É pra quem acredita”. Com seis partidas de invencibilidade na elite nacional – algo até então inédito em toda a temporada do clube –, Bareiro vê o Fortaleza muito mais confiante. Para ele, o elenco conseguiu deixar um pouco da pressão de lado e todos, internamente, nutrem um sentimento de esperança pela permanência, ainda que seja uma tarefa muito complicada.