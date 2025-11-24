Destaque do Bragantino mira vitória sobre Fortaleza para manter sonho de vaga na Libertadores

Jhon Jhon é o destaque dos paulistas na temporada / Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Artilheiro e líder de assistências do RB Bragantino-SP na Série A, o meia Jhon Jhon falou sobre o confronto contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada. O camisa 10 do Massa Bruta ressaltou a importância em derrotar o Leão para seguir sonhando com a vaga a Libertadores. A equipe paulista ocupa a nona posição do Brasileirão, com 45 pontos. Após a chegada do técnico Vagner Mancini, há menos de um mês, o Bragantino venceu três dos cinco jogos que disputou.