Destaque do Bragantino mira vitória sobre Fortaleza para manter sonho de vaga na Libertadores

Com oito gols marcados e seis assistências ao longo da competição, o meia Jhon Jhon é peça fundamental na campanha do RB Bragantino no Brasileirão
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Artilheiro e líder de assistências do RB Bragantino-SP na Série A, o meia Jhon Jhon falou sobre o confronto contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada.

O camisa 10 do Massa Bruta ressaltou a importância em derrotar o Leão para seguir sonhando com a vaga a Libertadores. A equipe paulista ocupa a nona posição do Brasileirão, com 45 pontos. Após a chegada do técnico Vagner Mancini, há menos de um mês, o Bragantino venceu três dos cinco jogos que disputou.

“Agora é continuar confiante, a gente vem de uma sequência boa. Temos dois jogos em casa e é conseguir essas duas vitórias para sonhar com a Libertadores”, disse o meia, depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último sábado, 22.

Com oito gols marcados e seis assistências distribuídas ao longo da competição, Jhon Jhon é peça fundamental na campanha do escrete paulista.

Vitória necessária para ambos

Apesar da motivação dos paulistas, a vitória do Fortaleza neste duelo seria fundamental na luta contra o rebaixamento. Com o triunfo do Vitória-BA sobre o Sport, nesse domingo, 23, a diferença do Tricolor para a primeira equipe fora do Z-4 aumentou para seis pontos — com quatro jogos ainda por disputar.

No entanto, Santos e Internacional se enfrentam na noite desta segunda-feira, 24. Em caso de vitória do Peixe, os comandados de Martín Palermo podem iniciar a partida contra o RB Bragantino sete pontos atrás da equipe paulista, que neste cenário estaria ocupando a 16ª colocação.

