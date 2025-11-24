Destaque do Bragantino mira vitória sobre Fortaleza para manter sonho de vaga na Libertadores

Destaque do Bragantino mira vitória sobre Fortaleza para manter sonho de vaga na LibertadoresCom oito gols marcados e seis assistências ao longo da competição, o meia Jhon Jhon é peça fundamental na campanha do RB Bragantino no Brasileirão
Artilheiro e líder de assistências do RB Bragantino-SP na Série A, o meia Jhon Jhon falou sobre o confronto contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada.
O camisa 10 do Massa Bruta ressaltou a importância em derrotar o Leão para seguir sonhando com a vaga a Libertadores. A equipe paulista ocupa a nona posição do Brasileirão, com 45 pontos. Após a chegada do técnico Vagner Mancini, há menos de um mês, o Bragantino venceu três dos cinco jogos que disputou.
“Agora é continuar confiante, a gente vem de uma sequência boa. Temos dois jogos em casa e é conseguir essas duas vitórias para sonhar com a Libertadores”, disse o meia, depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no último sábado, 22.
Com oito gols marcados e seis assistências distribuídas ao longo da competição, Jhon Jhon é peça fundamental na campanha do escrete paulista.
Vitória necessária para ambos
Apesar da motivação dos paulistas, a vitória do Fortaleza neste duelo seria fundamental na luta contra o rebaixamento. Com o triunfo do Vitória-BA sobre o Sport, nesse domingo, 23, a diferença do Tricolor para a primeira equipe fora do Z-4 aumentou para seis pontos — com quatro jogos ainda por disputar.
No entanto, Santos e Internacional se enfrentam na noite desta segunda-feira, 24. Em caso de vitória do Peixe, os comandados de Martín Palermo podem iniciar a partida contra o RB Bragantino sete pontos atrás da equipe paulista, que neste cenário estaria ocupando a 16ª colocação.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente