Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseTricolor encara Rubro-Negro neste sábado, 25, às 19h30min, com bom público no Castelão e necessidade de vitória por sobrevivência no Brasileirão
A sequência de dez jogos decisivos para o futuro do Fortaleza começa neste sábado, 25, diante do Flamengo, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Atual vice-lanterna, o Leão terá de bater o vice-líder da competição para seguir vivo na luta contra o rebaixamento e não se desgarrar dos concorrentes.
Com 24 pontos, o Tricolor está à frente apenas do Sport e se vê a sete pontos tanto do Vitória (17º lugar), que também está no Z-4, quanto do Santos (16º), primeira equipe fora do grupo da degola. Para evitar o descenso, o time do Pici terá de repetir, em dez embates, o número de vitórias que conquistou em 28 duelos: seis.
O Gigante da Boa Vista receberá um bom público, com quase 27 mil torcedores já confirmados: 18,4 mil tricolores e 8,5 mil rubro-negros. O estacionamento do estádio, a partir das 22 horas, será palco de show do cantor Wesley Safadão, o que deve movimentar muitos fãs e complicar o trânsito entre o fim do jogo e o início do evento.
Leia mais
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: como chega o Tricolor
Apesar do cenário cada vez mais adverso, o Fortaleza se agarra às chances matemáticas para alimentar a esperança. Os comandados de Palermo perderam os dois jogos mais recentes, para Vasco e Cruzeiro, e terão de se reabilitar contra o Flamengo.
O treinador argentino deve seguir com um número alto de baixas, mas terá quatro retornos: Gastón Ávila, Pablo Roberto, Deyverson e Adam Bareiro ficam novamente à disposição após suspensão automática na rodada passada. O zagueiro argentino e o atacante paraguaio, inclusive, devem ganhar vez como titulares. É possível também que o volante Pierre e o meia Pochettino apareçam na formação inicial.
Centroavante mais vezes utilizado como titular por Palermo, Lucero cumpre punição disciplinar e será desfalque, a exemplo do zagueiro Kuscevic. Benevenuto, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Allanzinho seguem sob os cuidados do departamento médico — a exemplo de João Ricardo, que foi submetido a cirurgia e só retorna em 2026.
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro
Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo também vai a campo desfalcado: o volante Pulgar e o meia Carrascal estão suspensos, enquanto os atacantes Pedro e Everton Cebolinha se recuperam de lesões. Léo Ortiz (estiramento no tornozelo direito), Alex Sandro (controle de carga) e De la Cruz (virose) são outras baixas por motivos clínicos.
Ainda assim, o técnico Filipe Luís conta com peças de qualidade para montar a escalação, como Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique, por exemplo. A zaga deve ter o experiente Danilo ao lado de Léo Pereira, e Luiz Araújo também pode ganhar chance no setor ofensivo.
O Rubro-Negro, que terá de empatar ou ganhar no Castelão e torcer por derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, domingo, 26, para assumir a liderança, ainda divide as atenções com a semifinal da Copa Libertadores, em que enfrenta o Racing-ARG. No jogo de ida, vitória por 1 a 0 no Maracanã. A volta, com vantagem do empate, será em território argentino. Mas Filipe Luís já deixou evidente a importância do duelo contra o Fortaleza, tratando como uma "final" para se manter na disputa do título nacional.
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: os destaques do jogo
Do lado do Fortaleza, o atacante Breno Lopes, vice-artilheiro tricolor em 2025 (oito gols), pode ser uma peça importante para furar a defesa carioca, com as investidas pelo lado esquerdo, seja balançando as redes ou com assistência.
Já o Flamengo, entre outros nomes de qualidade elevada, conta com o ídolo Bruno Henrique, que anotou nove gols na temporada e deve ser o homem de referência no ataque na ausência de Pedro.
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: retrospecto
Na era do Brasileirão por pontos corridos, Fortaleza e Flamengo já se enfrentaram 19 vezes, com seis vitórias dos cearenses, dez triunfos dos cariocas e três empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, goleada rubro-negra por 5 a 0 no Maracanã. No último encontro no Castelão, em 2024, o placar ficou em 0 a 0.
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: análise de Mateus Moura
"O Fortaleza chegou em um momento do campeonato que não existem mais alternativas além de vencer. E, diante do Flamengo, elenco mais poderoso da América do Sul, que briga pelo título do Brasileirão, será preciso conquistar o triunfo para manter uma faísca de esperança contra o rebaixamento, principalmente por o jogo ser na Arena Castelão — tendo em vista que, fora de casa, o time cearense sofre demais para pontuar", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.
"Pela disparidade dos dois elencos, o Tricolor terá que mostrar, em campo, algo que não conseguiu em nenhum momento de 2025: o mais alto nível em tudo que envolve futebol, incluindo parte tática, técnica e mental. Embora o Rubro-Negro divida atenção com a semifinal da Libertadores, a tendência é de que o clube carioca não alivie diante do Leão", completou.
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Flamengo
4-3-3: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Luiz Araújo (Michael); Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 25/10/2025
- Horário: 19h30min
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Douglas Pagung/ES
- VAR: Wagner Reway/SC
Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO