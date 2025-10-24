Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

FORTALEZA-CE, BRASIL,09.08.2025: Breno Lopes. jogo Fortaleza vs Botafogo. Arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

A sequência de dez jogos decisivos para o futuro do Fortaleza começa neste sábado, 25, diante do Flamengo, às 19h30min, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Atual vice-lanterna, o Leão terá de bater o vice-líder da competição para seguir vivo na luta contra o rebaixamento e não se desgarrar dos concorrentes. Com 24 pontos, o Tricolor está à frente apenas do Sport e se vê a sete pontos tanto do Vitória (17º lugar), que também está no Z-4, quanto do Santos (16º), primeira equipe fora do grupo da degola. Para evitar o descenso, o time do Pici terá de repetir, em dez embates, o número de vitórias que conquistou em 28 duelos: seis.

Centroavante mais vezes utilizado como titular por Palermo, Lucero cumpre punição disciplinar e será desfalque, a exemplo do zagueiro Kuscevic. Benevenuto, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Allanzinho seguem sob os cuidados do departamento médico — a exemplo de João Ricardo, que foi submetido a cirurgia e só retorna em 2026. Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo também vai a campo desfalcado: o volante Pulgar e o meia Carrascal estão suspensos, enquanto os atacantes Pedro e Everton Cebolinha se recuperam de lesões. Léo Ortiz (estiramento no tornozelo direito), Alex Sandro (controle de carga) e De la Cruz (virose) são outras baixas por motivos clínicos. Ainda assim, o técnico Filipe Luís conta com peças de qualidade para montar a escalação, como Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique, por exemplo. A zaga deve ter o experiente Danilo ao lado de Léo Pereira, e Luiz Araújo também pode ganhar chance no setor ofensivo.

O Rubro-Negro, que terá de empatar ou ganhar no Castelão e torcer por derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, domingo, 26, para assumir a liderança, ainda divide as atenções com a semifinal da Copa Libertadores, em que enfrenta o Racing-ARG. No jogo de ida, vitória por 1 a 0 no Maracanã. A volta, com vantagem do empate, será em território argentino. Mas Filipe Luís já deixou evidente a importância do duelo contra o Fortaleza, tratando como uma "final" para se manter na disputa do título nacional. Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: os destaques do jogo Do lado do Fortaleza, o atacante Breno Lopes, vice-artilheiro tricolor em 2025 (oito gols), pode ser uma peça importante para furar a defesa carioca, com as investidas pelo lado esquerdo, seja balançando as redes ou com assistência. Já o Flamengo, entre outros nomes de qualidade elevada, conta com o ídolo Bruno Henrique, que anotou nove gols na temporada e deve ser o homem de referência no ataque na ausência de Pedro.

Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: retrospecto Na era do Brasileirão por pontos corridos, Fortaleza e Flamengo já se enfrentaram 19 vezes, com seis vitórias dos cearenses, dez triunfos dos cariocas e três empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, goleada rubro-negra por 5 a 0 no Maracanã. No último encontro no Castelão, em 2024, o placar ficou em 0 a 0. Fortaleza x Flamengo pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O Fortaleza chegou em um momento do campeonato que não existem mais alternativas além de vencer. E, diante do Flamengo, elenco mais poderoso da América do Sul, que briga pelo título do Brasileirão, será preciso conquistar o triunfo para manter uma faísca de esperança contra o rebaixamento, principalmente por o jogo ser na Arena Castelão — tendo em vista que, fora de casa, o time cearense sofre demais para pontuar", avaliou o jornalista do Esportes O POVO. "Pela disparidade dos dois elencos, o Tricolor terá que mostrar, em campo, algo que não conseguiu em nenhum momento de 2025: o mais alto nível em tudo que envolve futebol, incluindo parte tática, técnica e mental. Embora o Rubro-Negro divida atenção com a semifinal da Libertadores, a tendência é de que o clube carioca não alivie diante do Leão", completou.