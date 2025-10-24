Papellin projeta retomada do Fortaleza no Cearense e aposta em reação na Série A

Papellin projeta retomada do Fortaleza no Cearense e aposta em reação na Série ADiretor de futebol do Leão enfatizou a importância do Manjadinho na recuperação do Tricolor
Em evento realizado no Marina Park, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nessa quinta-feira, 23, o novo formato de disputa do Campeonato Cearense de 2026 e sorteou os grupos da primeira fase. Presente na ocasião, o diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, comentou sobre as mudanças, a preparação da diretoria e as metas do Tricolor para a próxima temporada.
“O Campeonato Cearense é uma motivação para o Fortaleza retomar as conquistas. É uma competição que acirra muito a rivalidade aqui no Estado, então a gente espera fazer uma grande temporada e se adaptar bem ao novo calendário. A certeza é que vamos montar uma grande equipe para o Estadual, para voltar a ganhar o mais rápido possível e dar alegria ao nosso torcedor”, afirmou o dirigente.
Leia mais
O Fortaleza foi alocado no Grupo A, ao lado de Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. A estreia está marcada para o dia 7 de janeiro, e se estenderá até 8 de março. Papellin destacou que o clube do Pici entra para disputar o título e recuperar o protagonismo estadual; ele reforçou ainda a importância de começar bem o Manjadinho.
“Vamos brigar para sermos os primeiros do grupo, que é o que interessa. O Campeonato não se ganha só na final, é pontuando nos jogos”, destacou.
Recuperação na Série A
Além do planejamento para o Estadual, Papellin falou sobre a missão do Fortaleza reta final do Brasileirão. Vice-lanterna da Série A, com 24 pontos, o Leão do Pici precisa vencer pelo menos sete das dez partidas restantes para escapar do rebaixamento. Mesmo com a situação difícil, o dirigente mostrou confiança na virada.
“Nosso discurso é acreditar sempre. Vamos brigar até o fim, e eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir se safar. É difícil, só temos dez jogos, mas é perfeitamente viável”, afirmou.
Papellin ressaltou ainda que o grupo segue comprometido e confia no trabalho da comissão técnica, liderada por Martín Palermo. “Temos um elenco que já mostrou força em outros momentos. Vamos lutar até o último jogo, porque acreditamos que o Fortaleza ainda pode reverter essa situação”, completou.