Papellin projeta retomada do Fortaleza no Cearense e aposta em reação na Série A

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-09-2025: Reunião do Conselho Técnico do Campeonato Cearense de 2026. Na foto, o time do Fortaleza, Sérgio Papellin. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Em evento realizado no Marina Park, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nessa quinta-feira, 23, o novo formato de disputa do Campeonato Cearense de 2026 e sorteou os grupos da primeira fase. Presente na ocasião, o diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, comentou sobre as mudanças, a preparação da diretoria e as metas do Tricolor para a próxima temporada. “O Campeonato Cearense é uma motivação para o Fortaleza retomar as conquistas. É uma competição que acirra muito a rivalidade aqui no Estado, então a gente espera fazer uma grande temporada e se adaptar bem ao novo calendário. A certeza é que vamos montar uma grande equipe para o Estadual, para voltar a ganhar o mais rápido possível e dar alegria ao nosso torcedor”, afirmou o dirigente.