Fortaleza empata com Flamengo no Castelão lotado e segue no G-4 da Série A

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Lucero e Gonzalo Plata. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza empatou sem gols com o Flamengo na noite desta terça-feira, 26, na Arena Castelão, em jogo da 35ª rodada da Série A 2024. Diante de quase 60 mil pessoas, os times fizeram uma partida com alternância de domínios e não conseguiram sair do zero.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na quarta colocação da tabela de classificação com 65 pontos somados. O próximo compromisso da equipe leonina será no domingo, 1º de dezembro, diante do Vitória, em Salvador (BA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fortaleza 0x0 Flamengo: o jogo Apesar de atuar em casa, o Tricolor de Aço não tomou as rédeas do jogo para si e viu o Flamengo dominar a primeira etapa. Com maior posse de bola, o time carioca foi quem primeiro assustou no duelo. Aos 12 minutos, Pulgar cobrou falta na área e Bruno Henrique cabeceou na trave do goleiro João Ricardo.

Depois, aos 26, o Fortaleza reclamou de um pênalti não marcado pelo árbitro Anderson Daronco. No lance, Moisés avançou, tentou limpar Léo Pereira e foi derrubado. Para o dono do apito, no entanto, a jogada não foi faltosa. A partida seguiu com o domínio do Rubro-Negro, que ainda teve pênalti marcado à seu favor aos 38 minutos. Na ocasião, Daronco viu toque na mão de Marinho dentro da área tricolor, mas o VAR chamou o gaúcho para análise e a infração não foi assinalada. No segundo tempo, o Leão tentou voltar melhor e criou boa jogada já no primeiro minuto. Em cruzamento de Marinho, Lucero se esticou, mas não conseguiu chegar na bola para cabecear. Na sequência, Gerson chutou de fora da área e João Ricardo fez boa defesa.