Fortaleza é dominado no Maracanã, sofre 5 a 0 do Flamengo e volta ao Z-4 da Série A

O Fortaleza sofreu uma dura derrota por 5 a 0 para o Flamengo na noite deste domingo, 1º, no Maracanã. Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor viu uma atuação de ampla superioridade do time carioca. O domínio do Rubro-Negro foi constante do apito inicial ao final, com pouca criação ofensiva do time de Vojvoda e grande discrepância tática e técnica entre as equipes.

Com o resultado, o Fortaleza segue com 10 pontos e não consegue se afastar da zona de rebaixamento. A equipe ainda não venceu fora de casa na competição e convive com uma sequência de atuações abaixo da média. O Flamengo, por sua vez, manteve o bom momento e chegou aos 17 pontos, consolidando-se entre os líderes da Série A. Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (2x) e Michael.